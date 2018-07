VM suser videre for fulde gardiner - men det danske landshold er landet hjemme i København.

Kroatien og 1/8-finalen blev Danmarks VM-endestation. Men hvordan gik rejsen egentlig -. og hvad har vi egentlig lært af tre uger og fire kampe i Rusland? B.T. samler op på de fem vigtigste læringer fra landsholdets VM.

1. Kasper Schmeichel er verdensklasse

Det er utroligt, hvordan man som ham kan løfte et helt hold. Det er Schmeichel, der tager peptalken i alle små pauser. Det er Schmeichel, der aldrig anerkender Danmarks størrelse som en undskyld for et nederlag. Og det er ham, der redder et straffespark, så den danske drøm kunne leve videre. Han er top-top-klasse!

2. Danmark er ikke det samme uden Eriksens topniveau

Det var en god dansk kamp. Den første under VM. Men det endte med aldrig at blive Christian Eriksens turnering. Det brændte straffespark kan ske. Det er mere som vigtigt omdrejningspunkt, at han har manglet. Som manden, der hele tiden får bolden i farlige situationer. Lad os håbe, at han finder formen igen.

3. Danmark kan godt spille fodbold, når de vil

Danmarks VM vil måske blive husket for kampen mod Kroatien. Det skal Åge Hareide håbe. For gruppespillet var søvndyssende. Ja, det var trist at se på. Men resultater kan man ikke diskutere med. Og det skal man ikke. Så derfor var det rart at se, at Danmark også godt kan spille god fodbold.

4. Det var så tæt på at blive vildt

Med en enkelt straffesparksscoring fra eller til, var det blevet Danmarks bedste VM-resultat nogensinde i selskab med 1998. Men det kunne være blevet endnu større. Rusland i en kvartfinale skræmmer ikke – og hverken England, Colombia, Schweiz eller Sverige er Brasilien eller Frankrig. Så hvor stort kunne det egentlig være blevet