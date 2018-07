Der er ingen tvivl om, at familiesituationen har været helt speciel for 33-årige Andreas Granqvist under VM i Rusland.

For mens Sverige klarede den helt til kvartfinalerne, er der blevet skrevet ligeså meget om hans kone Sofie, der var højgravid med parrets andet barn. En lille datter, hvis fødsel Andreas Granqvist gik glip af, fordi han spillede slutrunde i Rusland.

Datteren Mika kom til verden natten til fredag, og efter lørdagens nederlag til England satte den svenske VM-anfører ord på de sidste par dage.

»Det har været specielt. Første gang da vi fik Nova, var jeg på træningslejr i Stockholm, men der havde jeg mulighed for at flyve hurtigt hjem. Det kunne jeg ikke denne gang. Det gik så hurtigt, og hun (konen, red.) ville ikke have, jeg fløj hjem,« fortæller Andreas Granqvist, der ikke har besluttet sig i forhold til fremtiden på det svenske landshold, til Expressen.

Andreas Granqvist efter slutfløjt. Foto: DYLAN MARTINEZ

»Sofie vidste, hvor meget det betød for mig at skulle spille kvartfinale. Vi var blevet enige om, at jeg skulle blive i Rusland. Hun har venner og familie, som har støttet hende. Hun er en stærk kvinde. Der er ikke så meget at sige. Det eneste positive er, at nu kan jeg komme hjem til familien,« siger Andreas Granqvist.

Konens fødsel har fået en del opmærksomhed, og det har været i så høj grad, at den svenske fan Niklas Nordén startede en indsamling til en stor buket blomster til hende, når nu hendes mand ikke kunne være hjemme til det store øjeblik.

»Jeg læste i en artikel, at Granqvist måske går glip af sit barns fødsel. Et sted i min eufori og glæde skrev jeg tweetet. Jeg tænkte, at nu når 'Gran' ikke kan rejse hjem, da vi har en endnu vigtigere kamp, så kunne vi fans sende blomster. Det var totalt ironisk, men folk lader til at have taget det mere seriøst, end jeg gjorde helt fra starten. Nu tager jeg det seriøst,« sagde Niklas Nordén til Aftonbladet.