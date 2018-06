I klippet herover kan du se og høre danske fans reagere på kampen mod Australien.

Det er ganske velkendt, at fodboldfans medbringer flag og bannere til kampe.

Og under årets VM er det bestemt ikke nogen undtagelse. Dog er der et særligt banner, der har vakt opsigt på de sociale medier. Et banner, der blev medbragt til kampen mellem Kroation og Argentina.

For der var ikke tale om et lands flag eller et billede af en spiller fra et af de to spillende lande. I stedet var der tale om et logo fra en af de danske Superliga-klubber:

Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP Vis mere Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP

Flere vågne seere har bemærket det blå løvehoved, som er symbol på FC København, og det fik mediet Copenhagen Sundays til at skrive ud på Facebook i håb om at finde en forklaring.

'Banneret, der hang på banden bag det ene mål, viser to logoer, hvoraf det ene er FCKs. Desuden står der (så vidt vi kan se) øverst: BO DON DRIONE. Nederst står der muligvis: Juanillo. Hvem ved noget?' skriver Copenhagen Sundays.

I opslaget, som kan ses her, er der tydeligt tale om FCK-logoet, og der er mange forskellige - og sjove samt sarkastiske - bud på, hvad banneret laver til VM.

'København hører til i World Cup - det er stærkt'.

Det må være en dag vi har mødt et argentinsk hold.

Messi skal til FCK. Jeg har det fra en pålidelig kilde.

Ingen der har hørt det!! Lionel Messi smutter en tur forbi FCK og tager sin sidste år i klubben.. den var da for nem man!!

Mon ikke bare det er Franco Mussis der var på stadion.. Han har selvfølgelig ikke glemt sin korte periode i kongeklubben.

Dog er der også en, der kommer med en forklaring, der virker langt mere sandsynlig. Nemlig, at der er tale om et argentinsk e-sportshold fra Buenos Aires-provinsen, der bruger FCK som hold.

Terrible quilombo armaron en su vuelta #ramirolufer y @damiteiker69 en Leones, y eso que aún no estaban fichados. Si se los fichaba, revivían a John Lennon, a George Harrison, juntaban a The Beatles y los prendían fuego en el escenario del Cavern Club. pic.twitter.com/zkZ2OYzJkz — ҒᏟ ᏞᎬϴΝᎬՏ (@FC_Leones_FIFA) 9. juni 2018

Det er også deres flag, der er synligt ved siden af FCKs, hvis man kigger på opslaget hos Copenhagen Sundays.

'Jeg tror umiddelbart, det drejer sig om FC Leones, et argentinsk FIFA-hold, der deltager i 11v11 FIFA-turneringer med FCK som hold,' skriver en bruger og linker til en Twitter-profil, der netop viser, at FC Leones har nogle opslag med FCK-trøjer.