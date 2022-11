Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Om det så koster hans liv, skal Simon Kjær med til endnu et VM.

Så markant er udmeldingen fra den danske landsholdsanfører oven på et utroligt skuffende VM i Qatar, hvor Danmark fik tæsk og røg ud af slutrunden med kun et point i tre kampe.

»Det er over mit lig, hvis det her er min sidste VM-slutrunde,« siger Simon Kjær og uddyber:

»Jeg kan se, at der er andre, der er 39 år ved denne VM-slutrunde, hvorfor kan jeg ikke også være det? Det er mit mindset, det bliver det nødt til at være,« forklarer han.

Landsholdsanføreren er netop kommet ud af omklædningsrummet efter nederlaget til Australien, da han slår fast, at han bestemt ikke har tanker om at stoppe karrieren i rødt og hvidt.

Her lægger han heller ikke skjul på, at landsholdet fortjener alle de tæsk, der måtte komme.

»Jeg havde store forventninger ligesom alle jer derhjemme og her. Så vi er selvfølgelig kede af det for at sige det på godt dansk,« siger han og fortsætter:

»Vi er kede af, at vi ikke får foldet vores spil ud. Jeg synes, at vi har momenter i vores spil, hvor vi er lige ved og næsten, men det er måske betegnelsen for, hvordan vi har spillet de her tre kampe,« forklarer han og siger så ærligt:

»Vi tager de tæsk, der kommer. Vi lægger os fladt ned og må sige, at det ikke er godt nok, og på et tidspunkt må vi kigge videre. Vi er ikke blevet dårligere fodboldspillere siden sidste slutrunde. Men den er hård denne her.«

Landstræner Kasper Hjulmand meldte tirsdag alle mand klar til kamp, men Simon Kjær spillede ikke.

»Det gør jeg ikke, fordi jeg på nuværende tidspunkt ikke kan spille 90 minutter med mit lår. Det er altid Kaspers beslutning, hvem der spiller, og hvem der ikke spiller,« slutter anføreren, som kun spillede en kamp i Doha.

Men det er altså ikke nødvendigvis slut med at se den 35-årige dansker i endnu en turnering om verdensmesterskaberne.