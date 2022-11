Lyt til artiklen

Det kinesiske styre nu lavet en opsigtsvækkende indgriben i deres VM-dækning.

Det sker, fordi landets benhårde coronarestriktioner, hvor folk er tvunget til at blive i deres lejligheder i ugevis, har ført til, at der hen over weekenden har været tiltagende protester i Kina.

Efter de voldsomme protester mod styret i Kina har landet nu valgt, at publikumsbillederne fra tribunerne ved VM-slutrunden i Qatar ikke bliver vist i de kinesiske udsendelser af kampene ved verdensmesterskabet.

Myndighederne i Kina frygter nemlig, at tv-billeder fra fodbold-VM med store menneskemængder – hvor få sidder med mundbind på – kan opildne de kinesiske protester.

Foto: HECTOR RETAMAL Vis mere Foto: HECTOR RETAMAL

Det skriver journalist Mark Dreyer på Twitter, der arbejder for China Sports Insider.

Ifølge journalisten vises der nu helt andre tv-billeder fra VM i Kina, hvor billederne af publikum er erstattet af billeder zoomet ind på spillere og trænere på bænken i stedet.

I en længere tråd på Twitter forklarer reporteren, at tv-kanalerne i Kina hele tiden er forsigtige med, hvilke billeder de viser til befolkningen.

Videoen, han delte, hvor han sammenlignede de normale udsendelser med udsendelser fra, kunne ses på Twitter.

Her er de dog blevet fjernet, efter at det gik viralt. Årsagen er ifølge Twitter, at selskabet bag ophavsrettighederne har anmeldt det.