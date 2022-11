Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den tidligere profil på landsholdet og store stjerne hos Brøndby Kim Vilfort kommer nu med et opråb til de danske politikere.

Det sker, efter der mandag er opstået stor debat, fordi landsholdets anfører Simon Kjær alligevel ikke skal bære det regnbuefarvede anførerbind i landsholdets første VM-kamp klokken 14 mod Tunesien.

Årsagen er, at FIFA har indikeret, at det vil få sportslige konsekvenser, hvis den danske landsholdsanfører Simon Kjær går på banen med det regnbuefarvede anførerbind.

Fra mange sider er der kritik af landsholdet for at bukke under for FIFA af frygt for en enkelt advarsel til Simon Kjær.

Men Kim Vilfort mener, at det vigtige er debatten om forholdene i Qatar og ikke, at landsholdets anfører alligevel ikke skal bære det regnbuefarvede anførerbind.

»For mig er det vigtige, at der kommer fokus på sagen, og ikke om det anførerbind så bliver båret eller ej. Men det her skaber debat, som politikerne så kan tage videre,« siger Kim Vilfort, der især er kendt for at score målet til 2-0 i EM-finalen mod Tyskland i 1992.

Den fungerende kulturminister Ane-Halsboe Jørgensen har da også været fuldstændig tavs, siden det mandag kom frem, at landsholdet på grund af truslen fra FIFA ikke bærer det regnbuefarvede anførerbind, og det har givet hård kritik fra et støtteparti.

Kim Vilfort vil til gengæld ikke komme med kritik af landsholdet for beslutningen.

»Jeg kan godt forstå landsholdet. Spillerne er der jo for at spille fodbold, og i forvejen har der jo været så meget andet at tage stilling til,« siger han.

Hvad tænker du om FIFA, der jo kommer med en trussel om, at det kan betyde en advarsel til anføreren, der bærer regnbuefarvet anførerbind?

»Nu ved jeg ikke, hvor specifik truslen har været. Men et eller andet sted kunne det da have været sjovt at se, hvad der skete, men det havde måske forstyrret fodbolden for meget,« siger han.

Hvad ville du selv have gjort?

»Det bliver hurtigt hypotetisk. For mig skal det ses i en kæmpe sammenhæng. Det her er politisk og ikke fodboldfagligt,« siger Kim Vilfort.

Hør podcasten VM-vinduet, hvor Kim Vilfort og værten Adam Holm i dag var på besøg: