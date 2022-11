Lyt til artiklen

FC Midtjylland bliver straffet både økonomisk og fanmæssigt efter voldsomme uroligheder i november.

Det oplyser klubben selv i en kort pressemeddelelse.

Den økonomiske straf bliver en bøde på 250.000 kroner. Og endelig får klubben ikke mulighed for at tage fans med, når man møder Viborg FF i februar næste år.

FC Midtjylland har valgt at acceptere bøden.

»Vi er fortsat dybt frustrerede og skuffede over de episoder, der udspillede sig i forbindelse med pokalkampen,« fortæller marketing- og supportdirektør i FCM, Preben Rokkjær.

»Vi anerkender og accepterer den straf, som Disciplinærinstansen har afsagt og tager samtidig skarp afstand fra de enkelte individer, som skader klubben og ødelægger fodboldoplevelsen for de mange, som ellers har skabt en fantastisk stemning omkring klubbens ude- og hjemmekampe, og nu også er ansvarlige for, at holdet ikke får opbakning i en vigtig udekamp i 3F Superliga.«

Hele sagen opstod 10. november i år i forbindelse med pokalkampen mellem Viborg FF og FC Midtjylland.

Aftenen endte i flere voldssager og en ildspåsættelse. De vrede fans var ikke til at få ud, og det kulminerede i, at de fik tændt et bål af skrald, plastikkopper og lignende, inde på stadion.

FC Midtjylland tabte kampen 1-3.

»Det er jo en forsætlig ildspåsættelse, som er en meget alvorlig sag,« forklarede vagtchefen ved Midt og Vestjyllands Politi til B.T. og tilføjede:

»Foran stadion var der også Ultras (FC Midtjyllands hardcore fans, red.) der lavede hærværk, sparkede hegn ned og kastede kanonslag.«