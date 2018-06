Fem kampe i streg uden mål imod sig og nu 534 minutter siden, at det sidst skete. Kasper Schmeichel har gang i en helt utrolig stime og har nu på to punkter overgået Peter Schmeichel, der havde en rekord på fire kampe og 439 minutter uden at lukke mål ind. Det er næsten 100 minutter, at Kasper Schmeichel har overgået sin verdensberømte far.

Sønnike har bemærket rekorden, men lægger ellers ikke det store i tallene, men mere præstationen bag.

»Som jeg altid har sagt med clean sheets, er det en misvisende statistik. Du kan føre en kamp 5-0, og så er der en fejl eller et fantastisk mål, så har du mistet den statistik, så jeg synes lidt, at den er misvisende. Det vigtigste er altid sejren,« siger Kasper Schmeichel, der erkender, at han har været heldig i de fem kampe. Blandt andet da Perus Christian Cueva smadrede bolden langt over mål på straffespark i lørdagens VM-åbner for Danmark.

Schmeichel påpeger dog, at ikke alt er held og sender roser til hele holdet bag den mur, han står foran.

»Man skal have noget held. Det er klart. Altid have noget held. Jeg er jo heldig, at han brænder straffesparket, så i den forstand skal der noget held til, men det er klart, at når du har gjort det over en længere periode, så ligger der noget bag det, og vi er et meget solidt hold, som står rigtig stærkt defensivt. Vi er solide fra midtbanen helt op til toppen, og alle forsvarer. Det kunne man også se mod Peru i de sidste seks, syv minutter, hvor de virkelig lagde pres på.«

Christian Cueva brændte straffe på Kasper Schmeichel. Foto: MARCOS BRINDICCI Vis mere Christian Cueva brændte straffe på Kasper Schmeichel. Foto: MARCOS BRINDICCI

»Alle var med og kastede kroppen frem foran bolden, og det er sådan noget, man har brug for,« forklarer Danmarks førstekeeper, der måske ikke blot var heldig i straffesparkssituationen. Inden sparket gik han over til Cueva i et forsøg på at psyke ham, og nu afslører han de ord, han sagde til Perus skytte.

»Jeg tror ikke, han forstod, hvad jeg sagde. Jeg sagde: 'pas nu på, du ikke brænder'. Presset ligger på ham, og jeg tror ikke, han forstod en skid,« lyder det med et grin fra rekordmager Kasper Schmeichel.