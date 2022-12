Lyt til artiklen

Tre kampe, og så var det farvel og tak.

Hvis der er ét ord, der skal beskrive Danmarks VM, må det være skuffelse.

Og den følelse ramte også Kasper Schmeichel, da han og resten af det danske landshold måtte rejse hjem allerede efter gruppespillet.

»Til at starte med følte jeg en masse vrede. Og så bliver den vrede jo til skuffelse. Og på en eller anden måde en sorg over, at en fantastisk mulighed er gået tabt, og der er så lang tid til næste VM,« fortæller den danske målmand til TV 2 Sport.

Kasper Schmeichel er skuffet over præstationen ved VM. Foto: ALBERTO PIZZOLI Vis mere Kasper Schmeichel er skuffet over præstationen ved VM. Foto: ALBERTO PIZZOLI

Selvom det efterhånden er længe siden, at Kasper Schmeichel var i aktion for Danmark, kan han stadig ikke helt finde ord for, hvad det egentlig var, der gik galt.

Men en ting, er han sikker på: Landsholdet var ikke sig selv.

De spillede ikke, som de plejede, og havde ikke den selvtillid, som ellers var kendetegnet for Danmark inden VM-slutrunden.

Derfor måtte landsholdet skuffende rejse hjem efter gruppespillet, som bød på en uafgjort mod Tunesien og et nederlag til både Frankrig og Australien.

Netop Frankrig er nået hele vejen til VM-finalen, hvor de søndag skal møde Argentina i turneringens sidste kamp.

