At være søn af en kendt person kan give mange fordele. Men det kan bestemt også være en ulempe. Især når fokus bliver ved med at være på ens far, selv om man egentlig selv gør det forrygende. Den tanke virker landsholdsmålmanden Kasper Schmeichel til at have.

I et twitteropslag mandag delte den danske målmand et billede af sit ansigt, som det ser ud, når han for 'fjerde gang i træk på et VM pressemøde’ blev spurgt om sin berømte far.

Tweetet er langt fra første gang, at den 31-årige landsholdsmålmand giver udtryk for, at han er træt af at blive sammenlignet med sin berømte far, den legendariske målmand Peter Schmeichel. Tilbage i 2015 fortalte han til britiske medier, at det blev værre og værre, og at han ikke orkede sammenligningen længere:

»Måske tror de, at det giver dem en introduktion. Jeg har altid ladet det ligge. Lad det ligge, lad det ligge, men jeg har nået et punkt i mit liv, hvor jeg er 29, jeg er far, og jeg tænker: 'Nej, jeg vil ikke længere lade det ligge,« sagde han.

Far og søn ligner hinanden som to dråber vand. Det kan hverken Peter eller Kasper Schmeichel løbe fra.

Og han er langt fra den eneste. Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, der er søn af den tidligere udenrigsminister og toppolitiker Uffe Ellemann-Jensen, har ’liket’ Schmeichels tweet og skriver, at han kender følelsen.

'Fortsæt dit gode arbejde,' skriver ministeren videre til Kasper Schmeichel.

Sylvester Larsen finder det også irriterende at blive spurgt ind til og sammenlignet med sin far, Kim Larsen. »Ofte kommer folk hen til mig og siger, at det er sejt, at jeg er søn af Kim Larsen. Hvorfor det, spørger jeg så? Det kan folk aldrig rigtig svare på. Det er komplet åndssvagt«, har han tidligere udtalt til B.T. Foto: Claus Bech Andersen Vis mere Sylvester Larsen finder det også irriterende at blive spurgt ind til og sammenlignet med sin far, Kim Larsen. »Ofte kommer folk hen til mig og siger, at det er sejt, at jeg er søn af Kim Larsen. Hvorfor det, spørger jeg så? Det kan folk aldrig rigtig svare på. Det er komplet åndssvagt«, har han tidligere udtalt til B.T. Foto: Claus Bech Andersen

Flere andre børn af kendte danskere har også tidligere udtalt sig om, at de konstant bliver sammenlignet med eller spurgt ind til deres kendte forældre. Det er blandt andre Kim Larsens søn, Sylvester Larsen, også træt af.

»Ofte kommer folk hen til mig og siger, at det er sejt, at jeg er søn af Kim Larsen. Hvorfor det, spørger jeg så? Det kan folk aldrig rigtig svare på. Det er komplet åndssvagt,« fortalte han til B.T. i 2016.

Your face when you get asked about your dad for the fourth time in a row at a World Cup press conferencepic.twitter.com/jKqJn1vhkr — Kasper Schmeichel (@kschmeichel1) 25. juni 2018

Jan Tønnesvang, der er professor i psykologi fra Aarhus Universitet, kan godt forstå, at det kan blive for meget for børn hele tiden at blive sammenlignet med deres berømte forældre.

»Det at blive set i lyset af en anden, når man efterhånden er blevet voksen og har fået sin egen identitel, må være trivielt. Ethvert menneske har behov for at afgrænse sig og skabe sin egen autonomi og sin egen identitet,« siger han og tilføjer, at det også nogle gange kan være svært for omverdenen ikke at lave sammenligningen – f.eks. i tilfældet med Kasper Schmeichel.

Thomas Helmig og Renee Toft Simonsens søn, Hugo Helmig, er trådt i sin fars fodspor som sanger. Han har fra starten været bevidst om, at han ville blive sammenlignet med sin far, men det er han afklaret med:»Når musik er så naturligt for mig og betyder så meget i mit liv, kan jeg ikke bare droppe det, fordi jeg er bange for at blive sat op mod min egen far. Jeg føler heller ikke, at jeg skal leve op til ham. Han har spillet i 30 år, mens jeg har haft lidt over et halvt år som professionel, så det vil ikke være fair. Han er meget mere garvet end mig«, fortalte Hugo Helmig til Euroman i maj. Foto: Emil Hougaard Vis mere Thomas Helmig og Renee Toft Simonsens søn, Hugo Helmig, er trådt i sin fars fodspor som sanger. Han har fra starten været bevidst om, at han ville blive sammenlignet med sin far, men det er han afklaret med:»Når musik er så naturligt for mig og betyder så meget i mit liv, kan jeg ikke bare droppe det, fordi jeg er bange for at blive sat op mod min egen far. Jeg føler heller ikke, at jeg skal leve op til ham. Han har spillet i 30 år, mens jeg har haft lidt over et halvt år som professionel, så det vil ikke være fair. Han er meget mere garvet end mig«, fortalte Hugo Helmig til Euroman i maj. Foto: Emil Hougaard

»Da Danmark spillede kampen mod Peru, hvor han stod fantastisk, fik jeg da også tanker til Peter Schmeichel. Og det er jo ikke, fordi jeg ikke vil se Kasper Schmeichel, som den han er, men fordi det giver en naturlig association til en stor målmand, der nu har en søn, der nu er en stor målmand,« siger han.

Folketingspolitiker Nick Hækkerup er søn af den kendte politiker Klaus Hækkerup.»Tidligere tænkte jeg tit på den arv, jeg skulle løfte. Navnet Hækkerup er som en stafet, man har løbet med i et stykke tid og så giver videre. Nu hvor jeg har været borgmester og har besiddet flere forskellige ministerposter, synes jeg, jeg har levet op til navnet. Jeg har leveret varen«, udtalte han til Euroman i 2015. Foto: Nils Meilvang Vis mere Folketingspolitiker Nick Hækkerup er søn af den kendte politiker Klaus Hækkerup.»Tidligere tænkte jeg tit på den arv, jeg skulle løfte. Navnet Hækkerup er som en stafet, man har løbet med i et stykke tid og så giver videre. Nu hvor jeg har været borgmester og har besiddet flere forskellige ministerposter, synes jeg, jeg har levet op til navnet. Jeg har leveret varen«, udtalte han til Euroman i 2015. Foto: Nils Meilvang

I Kasper Schmeichels tilfælde giver sammenligningen næppe anledning til andet end irritation, da sønnen professionelt er nået op på samme niveau som sin far: Men for andre børn kan presset føles meget større, hvis børnene ikke kan leve op til forældrenes niveau som for eksempel sportsstjerne eller skuespiller.

