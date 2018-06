Den danske hooligan Martin Bryhl er blevet anholdt af russisk politi i forbindelse Danmarks kamp mod Frankrig i Moskva.

Det fortæller han i en sms til B.T. Samtidig fortæller han, at han endnu ikke ved, hvorfor han er blevet anholdt:

'Men åbenbart må man gerne have mobil og snakke om det hele,' skriver Martin Bryhl endvidere i sms'en.

Martin Bryhl fortæller, at han regner med at blive løsladt inden længe, og at dansk politi også er til stede i arresten i Moskva.

Karantæne gælder ikke i udlandet

Ifølge Martin Bryhl - som i 2018 fik en dom, der betyder, at han har karantæne på alle danske Superligastadioner - gælder udelukkelsen fra danske Superligaarenaer ikke i FIFA-regi, og derfor skulle han - uden problemer - også sagtens kunne følge landsholdet fra lægterne i Rusland. Det skriver TV 2.

Det har dog ikke været helt problemfrit for Martin Bryhl, som til daglig holder med OB i Superligaen og tilbage i 2010 blev idømt to et halvt års fængsel for at køre ind i en gruppe AC Horsens-fans. Ud over anholdelsen er han nemlig blevet sat i forbindelse med det glas-kasteri, der fandt sted under opgøret mod Australien i Samara. Et kasteri, der har resulteret i en bøde til DBU på 127.000 kroner.

Over for TV 2, som mødte ham efter kampen, erkendte han selv at have kastet glas og understregede samtidig, at han også ville gøre det igen.

»Scorer Danmark, så kaster vi da selvfølgelig vores øl igen. Det er ren reaktion. Når vi scorer, ryger alt væk, der er i hænderne,« sagde Martin Bryhl.

Opmærksomme på hooligans

Danske roligans har siden 1985 været kendt for deres fredelige tilgang til fodboldkampene i hjem- og udland, men noget tyder på - og især efter anholdelsen af Martin Bryhl - at det ikke udelukkende er de rolige fans, der har fundet vej til Rusland for at støtte herrelandsholdet.

I en sms til B.T. oplyser DBU's pressechef, Jakob Høyer, at de er opmærksomme på, at danske problemfans - eller hooligans - også kan have taget vejen østover, og at man nu vil undersøge sagen nærmere:

»Vi er opmærksomme på det og undersøger med de relevante parter. Vi tager stor afstand fra de få fans, der kaster med krus m.m. og ødelægger fodboldfesten for andre fans. Derudover har vi fuldt fokus på kampen,« skriver han og bekræfter desuden, at det er på baggrund af oplysninger om de danske hooligans i Rusland, at man indleder undersøgelsen.

Han forklarer videre, at det udelukkende er FIFA, der administrerer billetsalget til kampene, hvorfor man heller ikke har kontrol over, hvilke danskere, der har billetter til kampene.

Udveksler oplysninger

Hos det danske politi, der har fem mand i Rusland under hele slutrunden, ønsker man ikke at kommentere, hvorvidt der er danske fans i Rusland, som er registreret i det såkaldte hooliganregister, men afviser ikke, at der kan være en teoretisk mulighed for, at registrerede danske hooligans kan være på de danske fanafsnit under kampene.

»Det er FIFA, som står for billetsalget, og vi har ikke udvekslet oplysninger med arrangørerne inden slutrunden, så der er en teoretisk mulighed for, at der kan være nogen til stede på stadion under kampene,« fortæller politikommissær Allan Bredahl, der er en af de fem danske politifolk i Rusland, og tilføjer:

»Vi ser, hvad der foregår under kampene, og hvis vi ser noget konkret, så har vi mulighed for at udveksle vores oplysninger med arrangørerne.«

Har det så ført til, at nogen danskere har fået forbud mod at komme ind til landskampene?

»Det kan jeg ikke kommentere på,« siger Allan Bredahl og forklarer videre, at det danske politi ikke har nogen myndighed i Rusland, hvorfor deres arbejde udelukkende er at sikre, at de danske fans får en god tur og derudover kan hjælpe med gode råd undervejs til de danske fans.

Bøden på de 127.000 danske kroner blev ifølge FIFA givet, fordi de danske tilskuere kastede genstande mod australske fodboldfans. Videooptagelser fra kampen har senere vist, at der var tale om ølkrus. Derudover skulle de danske fans ifølge FIFA ikke have respekteret den australske nationalsang, ligesom de også havde et sexistisk banner med på stadion.