Efter Danmarks storsejr mod Belgien i Malmø, har de mange danske tilskuere bevæget sig hen mod togstationen.

12.000 danskere så Danmark besejre Belgien med 43-28 i Danmarks første VM-kamp.

Siden har de mange tusinde danske fans bevæget sig over mod Hyllie Station i Malmø.

Her er der opstået lange køer ved både på og uden for stationen, hvor de mange mennesker venter på at komme med et tog tilbage over Øresund.

Foto: Mick Keller/Byrd Vis mere Foto: Mick Keller/Byrd

B.T. forsøger at få status på situationen fra Skånetrafiken.