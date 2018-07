Der er lagt op til et par store 1/8-finale-brag ved VM i dag, hvor det først gælder kampen Spanien mod Rusland og efterfølgende ikke mindst det længe ventede opgør i aften mellem Kroatien og... England. Øh. England?

Nej, vel. Det er selvfølgelig Åge Hareide og hans danske landsholdshelte, som skal i aktion mod kroaterne, men på den officielle Twitter-profil for verdensmesterksaberne i Rusland, Fifa World Cup, har den flag-ansvarlige/social media-ansvarlige sovet gevaldigt i timen.

I et tweet, som blev sendt ud af det store verdensfodboldforbund her til morgen, som skal gøre opmærksom på dagens VM-program, er gode gamle Dannebrog skiftet ud med Englands flag.

Kroatien mod England? Kom nu ind i kampen, Fifa! Vis mere Kroatien mod England? Kom nu ind i kampen, Fifa! Fifas pinlige tweet. Kom nu... England op at stå? Vis mere Fifas pinlige tweet. Kom nu... England op at stå?

De to flag er da også holdt i samme rød-hvide farver og designmæssige udformning, men er alligevel ret så forskellige og umiskendelige. Så, hvor svært kan det være, Fifa-typer?

Lad os ikke håbe, at denne KÆMPE brøler er et dårligt tegn for det danske landshold, som er underdogs i kampen mod storspillende Kroatien, hvor en kvartfinaleplads er på spil.

Få nu styr på dine some-folk, Infantino! Fifa-præsidenten poserer med en anden præsident. EPA/ALEXEI NIKOLSKY/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL MANDATORY CREDIT Foto: Alexander Zemlianichenko Vis mere Få nu styr på dine some-folk, Infantino! Fifa-præsidenten poserer med en anden præsident. EPA/ALEXEI NIKOLSKY/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL MANDATORY CREDIT Foto: Alexander Zemlianichenko