Det går vildt for sig, når fodboldfans mødes for at se deres land spille VM. Også på datingappen Tinder.

For mens Christian Eriksen og co. kæmper med slidte ben efter en hård turnering, er det tommelfingrene, der er ved at blive swipet af led på de mange fans, der er kommet til Rusland.

11 gange så meget trafik på Tinder er der noteret tæt på VM-stadioner og fanzoner i Moskva, Sankt Petersborg og Saransk af det russiske teleselskab MTS, når der er kampdag. Det skriver Moscow Today.

Der er masser af kærlighed til VM. Foto: DYLAN MARTINEZ Vis mere Der er masser af kærlighed til VM. Foto: DYLAN MARTINEZ Der er masser af kærlighed til VM. Foto: SAEED KHAN Vis mere Der er masser af kærlighed til VM. Foto: SAEED KHAN

Der er altså kærlighed i luften i Rusland for tiden, men hvis de mandlige fodboldfans håber, at det ikke kun er deres helte, der får lov at score til VM, skal de muligvis forberede sig på en lille skuffelse. For ifølge en rapport, som Moscow Today har udarbejdet om Tinder, ‘bruger russiske kvinder app’en til at arrangere dates med ikke-russiske mænd, men ofte kun for venskabet og ikke romantiske forhold’, som de skriver.

Dermed kunne noget tyde på, at de russiske kvinder har lyttet til den advarsel, som lederen af komitéen for familie-, kvinder- og børnesager kom med i det russiske parlament inden VM.

Der er masser af kærlighed til VM. Foto: TORU HANAI Vis mere Der er masser af kærlighed til VM. Foto: TORU HANAI

»Russiske kvinder skal gøre noget klart i deres hoveder i forhold til udlændinge. Er der stadig piger, der vil date udlændinge og få børn med dem? Måske vil der, men jeg håber det ikke,« lød det fra politikeren Tamara Pletnyova, der henviste til OL i Moskva i 1980, hvor der ifølge hende blev født en del børn, som led under at være alene med moderen.

Men den meddelelse er altså næppe nået helt ind under huden på de mandlige VM-fans. Der bliver swipet videre under VM. Om det så er for at finde sit livs kærlighed eller aftenens kærlighed, vides ikke. Men hvem ved, måske er den næste Christian Eriksen eller Thomas Delaney halvt russisk?