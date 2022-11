Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

VM i Qatar er under en time fra at begynde – men optakten har været alt andet end veltilrettelagt, virker det til.

I hvert fald kan B.T.s reportere i Qatar berette, at der er massive logistiske problemer i VM-optakten og op til åbningsceremonien.

»Optakten har været decideret kaotisk. Der er ingen offentlig transport til Al Bayt Stadium, der ligger 50 kilometer uden for Doha. Så alle 60.000 tilskuere er ankommet i bil.«

»Det virker ikke, som om de qatarske værter havde regnet med, at det ville blive et problem. Men det er tydeligt, at der stadig er mange mennesker, der står i kø. Der er en pæn portion tomme pladser, selvom der var meldt udsolgt, lyder det fra B.T.s udsendte.

I videoen øverst kan du se, hvordan hundrede vis af biler i øjeblikket holder i kø omkring stadion.

Også TV 2 beretter om problemer.

Nærmere bestemt i den officielle fanzone, hvor der er så proppet, at der er blevet lukket af for mennesker. Vel at mærke to timer før kampstart.

VM-åbningsceremonien er netop overstået – og senere spilles den første kamp ved slutrunden.

Det er værtsnationen Qatar, som møder Ecuador. Kampen går i gang klokken 17 dansk tid.