Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En gigantisk folkefest er i gang i Argentina – og det lader til, at de ikke kommer til at lide under manglende drikkevarer.

Ølgiganten Budweiser annoncerede inden VM, at det øl, de ikke måtte sælge under VM i Qatar, ville blive doneret til dem, der kunne løfte VM-pokalen.

Og nu har de tænkt sig at holde deres løfte, skriver El Deportivo.

Budweiser var en af sponsorerne ved VM, og det var planen, at de skulle skænke øl til tørstige fodboldfans. Men den plan blev sløjfet i 11. time.

New Day, New Tweet. Winning Country gets the Buds. Who will get them? pic.twitter.com/Vv2YFxIZa1 — Budweiser (@Budweiser) November 19, 2022

FIFA meldte ud inden VM-starten, at man ville forbyde alkoholiske drikke på og omkring VM-stadioner – og dermed løb man fra alle løfter om, at øl ville være tilladt ved VM.

»I kølvandet på diskussioner mellem værtslandets myndigheder og FIFA er det nu blevet besluttet, at salget af alkoholiske drikke vil ske i Fan Festivalområdet, andre fan-områder og på steder med licens til salg. Det betyder, at ølboder fjernes fra VM-stadionerne og områderne omkring,« lød det.

Dermed brændte Budweiser inde med øl for millioner af kroner. Nærmere bestemt til en værdi af 530 millioner kroner, skrev The New York Times.

Øl, der nu bliver sendt til Argentina.

'Vi gjorde det', skriver Budweiser Argentina på Twitter med henvisning til, at øllene kommer til Sydamerika.

Ifølge El Deportivo har Lionel Messi, der har Budweiser som sponsor, udtalt, at han er »stolt over, at holdet kan sørge for 'Buds' til alle dem, der støttede holdet«.

Planen er, at øllene bliver uddelt i byerne Buenos Aires, Rosario og Cordoba frem mod 22. december, hvor flere festligheder finder sted oven på VM-guldet til Argentina.

Derudover vil der være koncerter og andre aktiviteter i Argentina, hvor Budweiser også vil dele øl ud.

Argentinas landshold er lige nu i Buenos Aires, hvor de bliver hyldet af tusindvis i gaderne.