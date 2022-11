Lyt til artiklen

DBU er rasende.

Sådan må den mest kontante og præcise opsummering være efter det pressemøde, som det danske fodboldforbund onsdag afholdt.

Her blev der nemlig skudt med skarpt mod både FIFA og den danske presse, der ifølge DBU er alt for kritisk stemte.

»Det er fuldstændig uacceptabelt, hvad vi oplever. En ting er, hvad vi skal opleve på pressemøder. Men at bringe vores spillere i en situation så kort tid før en vigtig åbningskamp, hvor man ikke kan bruge et anførerbind, vi havde forventet at bruge, er uacceptabelt og dybt kritisabelt,« sagde DBU's formand, Jesper Møller, blandt andet om FIFA.

Derfor indskærpede DBU også, at spillerne skal have ro til at præstere, og spørger man Joachim B. Olsen er det en udmelding, der er fornuftig, men som kommer alt for sent.

»Jeg synes, at man burde have lavet en strategi, hvor spillerne slet ikke skulle have alle spørgsmål om deres personlige holdning. DBU burde have skærmet dem bedre,« siger Joachim B. Olsen og fortsætter:

»Fodboldspillerne skal kunne fokusere på at spille fodbold, og sådan er det. Måske det er en gammeldags holdning, men sådan har jeg det.«

Formand for DBU, Jesper Møller, under pressemødet i dag. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Formand for DBU, Jesper Møller, under pressemødet i dag. Foto: Mads Claus Rasmussen

Derfor synes den politiske kommentator også, at det ser »lidt dumt ud«, når DBU så i dag pludselig skyder brystet frem, beskytter spillerne og kritiserer den danske presse.

»Det er den rigtige strategi, men den kommer for sent, og derfor ser det selvfølgelig lidt dumt ud,« siger han.

Dog er Joachim B. Olsen enig i DBU's kritik, når det kommer til den danske presse.

»Jeg er faktisk enig i kritikken. Selvfølgelig skal man have et kritisk fokus på Qatar – det er der masser af gode grunde til. Men de her spillere skal præstere, og jeg synes, det er forkert, når man forlanger, at de skal have særlige holdninger, og at de skal vise dem. Det er eksempelvis at gå alt for vidt, når man kalder spillerne for kujoner,« siger han.

DBU understregede desuden på pressemødet, at man ikke støtter FIFA-præsident Gianni Infantino og hans potentielle genvalg.