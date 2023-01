Lyt til artiklen

Han har selv stået på de helt store scener. Og Jesper Nøddesbo følger stadig troligt med.

For i et opslag på Instagram hylder den tidligere landsholdsstjerne Nikolaj Jacobsens mandskab, der i den grad har leveret mod blandt andre Egypten, Ungarn og senest Spanien.

'En kollektiv flowtilstand, stærkt spilkoncept hvor de individuelle kompetencer smukt bliver iscenesat. En sprudlende defensiv som knokler benhårdt for hinanden, og som om det ikke var nok, så er der blevet banket brædder på målet,' lyder det fra Jesper Nøddesbo.

Han roser, hvordan holdet har hinandens ryg, og så er der særligt én detalje, han fremhæver.

Mathias Gidsel får ros med på vejen af Jesper Nøddesbo. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mathias Gidsel får ros med på vejen af Jesper Nøddesbo. Foto: Liselotte Sabroe

Mathias Gidsel, der spiller i nummer 19 – et nummer, Jesper Nøddesbo er en af dem, der tidligere har båret.

'Til sidst så synes jeg virkelig, at Gidsel gør trøjenummer 19 ære. Det er lidt, som om den er lavet i et lettere stof nu, mindes ikke, at den var så hurtig,' lyder det kækt fra den tidligere stjerne, der stoppede karrieren i 2021.

Inden han stillede håndboldskoene på hylden, nåede Jesper Nøddesbo at spille 223 kampe for det danske landshold. Han var med, da holdet vandt OL-guld i 2016 og EM-guld i 2008.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra den tidligere landsholdsstjerne, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Danmark spiller søndag aften VM-finale mod Frankrig, og du kan selvfølgelig følge kampen live her på bt.dk.