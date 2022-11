Lyt til artiklen

Janni Ree var ved at komme i problemer, da hun for 12 år siden besøgte Qatar.

I seneste afsnit af B.T.s VM-podcast 'VM-Vinduet' fortæller den kendte influencer om episoden, der fandt sted i 2008, da hun var på besøg i ørkenstaten med sin datter.

»Jeg kan huske, at vi var lidt nervøse, for det er jo et land, hvor man skal være pakket ind,« fortæller Janni Ree, der var i Qatar for at besøge nogle venner, der var i gang med at bygge infrastruktur i Qatar.

Under besøget var de på et tidspunkt inde i et stort indkøbscenter.

Jannie Ree og hendes datter havde fået at vide, at det var okay, at de var iført shorts og nederdel, men alligevel kom politiet pludselig rendende, husker hun tilbage.

»Min datter og jeg var nær blevet anholdt. Det var kun, fordi dem, vi kendte (der arbejdede i Qatar, red.) – som var mænd – kom og reddede os. Ellers havde vi været på den,« fortæller Janni Ree.

»Du må ikke gå rundt og vise ben. Vi havde fået at vide, at vi godt måtte – at de ikke var så strikse – men vi var altså ægte ved at blive anholdt.«

Da Janni Ree var i Qatar, havde de endnu ikke fået tildelt værtskabet til VM i fodbold.

Hun fortæller, at hun dengang i 2008 fik indtryk af et meget religiøst land, og hun blev da også temmelig overrasket, da hun hørte, at Qatar skulle afholde VM.

»Det havde jeg ikke set komme,« lyder det blandt andet fra Janni Ree.

