Nikolaj Jacobsen var meget tilfreds efter storsejren over Belgien.

Men i en helt dansk kulisse i Malmø skal man ikke tage sig en lur i forsvaret, selvom man er på vej mod en storsejr.

Bare spørg slutrundedebutant Lasse Møller, som fik en skideballe af Jacobsen.

»Vi giver ingen dumme mål væk. Lasse står og sjusker i forsvaret. Der er ingen grund til at forære mål væk. Han stod bare og sov,« siger landstræneren med et lille, skævt smil.

Generelt var det en følelsesladet aften for landstræneren, der nød den massive danske opbakning.

»Det var fantastisk oplevelse at se hallen. Vi er så glade for, der kommer 12.000. Jeg så en lille klan af belgiere, men resten var danskere. Jeg stod faktisk og blev lidt følelsesmæssigt rørt over at åf lov til at opleve det. Der er ikke mange hold, der spiller VM på udebane og har 12.000 i ryggen,« jubler han.

»Vi brænder måske et par stykker for meget, men sådan er det altid. Der er småting. Belgien får udfordret os på nogle fine punkter, som vi skal have kigget på.«

»Men vi gjorde det, vi gerne ville. Vi spillede med højt tempo og få fejl. Vi laver ikke mange tekniske fejl. Det er nøglen for os at undgå det,« siger landstræneren, der tilfreds kunne se Simon Pytlick, Mathias Gidsel og Mikkel Hansen trylle i angrebet.

»Det så rigtig fint ud. Det har jeg også set til træningerne. Det glæder mig, det kommer ind i kampen også.«

Danmark møder Bahrain søndag.