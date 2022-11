Lyt til artiklen

En scoring fra Christian Pulisic blev afgørende for USA, som nu skal møde Holland i ottendedelsfinalen.

Efter en på mange måder intens og spændingsfyldt kamp mod Iran er USA klar til ottendedelsfinalerne ved VM i Qatar.

Amerikanerne snuppede tirsdag aften en smal 1-0-sejr, og det betyder, at USA og Iran bytter plads i gruppe B.

USA rykker op som nummer to og skal nu møde Holland i ottendedelsfinalen, mens Iran må tage til takke med en tredjeplads og en flybillet hjem.

De to halvlege var vidt forskellige. USA var et par niveauer bedre end Iran i første halvleg, mens Iran var bedst i anden halvleg, som var præget af utrolig mange frispark og spilstop samt et par gode chancer til iranerne.

Kampens optakt var præget af de to landes politisk anstrengte forhold.

På pressemødet mandag gik iranske journalister blandt andet hårdt til den amerikanske landstræner, Gregg Berhalter, og anfører Tyler Adams.

Det gjorde de, fordi USA's fodboldforbund på sine sociale mediekanaler har afbilledet Irans flag uden nationalvåbnet i midten.

Det blev tolket som en fornærmelse af de pågældende journalister og hjemme i Iran, hvor statsmediet Tasnim har krævet USA smidt ud af VM.

Desuden blev Tyler Adams kritiseret for at udtale Iran - altså landets navn - forkert. Det tog han trods sine blot 23 år med ophøjet ro.

Ro er han også kendt for at udvise på banen, hvor han er med til at udgøre balancen på den amerikanske midtbane. Det job udførte han til fulde fra kampens start.

I hvert fald var den amerikanske organisation så godt sat op, at de offensive esser fik mulighed for at folde sig ud. Iran stillede sig langt tilbage og overlod initiativet til USA.

Timothy Weah fik den første chance for USA efter 28 minutter, da han kom frem til en løs bold i feltet. Men hans hovedstød manglede fart.

Ti minutter senere var der bingo. Sergiño Dest fik en høj bold i højresiden af feltet og headede den ind foran mål. Der kom Christian Pulisic stormende og skubbede bolden over stregen.

I samme moment som han blev amerikansk helt, stødte han sammen med Irans keeper og fik et hårdt slag til de ædlere dele. Han lignede ikke en mand, der kunne fortsætte. Men han klarede første halvleg og gik så ud.

Timothy Weah var igen på spil dybt inde i første halvlegs overtid. Angriberen løb dybt og scorede, men målet blev annulleret for offside.

I anden halvleg vågnede Iran op og skubbede holdet frem på banen. Saman Ghoddos kom frem til en god chance, da han smed sig frem til et indlæg og headede bolden forbi mål.

USA faldt helt tydeligt et par niveauer i forhold til første halvleg, og igen efter 65 minutter var det ved at gå galt. Saman Ghoddos fik igen en kæmpechance, men denne gang hamrede han bolden forbi mål.

Dybt inde i overtiden fløj hele den iranske bænk ud til sidelinjen. Mehdi Taremi gik i græsset, og så blev der appelleret heftigt for straffespark. Men det var der ikke.

Iran manglede den sidste snert i offensiven, og udligningen kom aldrig.

Efter slutfløjt var det tydeligt skuffende iranske spillere, der faldt til græsset og lod tårerne flyde efter det smertefulde nederlag.

