Det vakte stor beundring verden over, da det iranske fodboldlandshold tirsdag undlod at synge med på landets nationalsang inden kampen mod England.

De stod tavse tilbage på banen i sympati med befolkningen i deres hjemland, der lige nu bliver anholdt, tæsket og dræbt for at protestere mod regimet.

Men fredag klokken 11, da det iranske landshold skulle spille for anden gang under dette års VM, mod Wales, åbnede spillerne altså munden og sang med på nationalmelodien.

Forsker og lektor med speciale i Iran-studier og persisk ved Københavns Universitet Claus Valling Pedersen ser kun én grund til, at de gjorde det:

»Det lader til, at landsholdet er blevet truet og tvunget til at synge med på nationalmelodien,« siger Iran-eksperten.

Det konkluderer du?

»Ja, det er jeg ret sikker på. De er som en lus mellem to negle. Jeg tror gerne, de vil støtte befolkningen – men de har folk omkring sig, der kan tvinge eller true dem til at gøre det, som regimet vil have.«

Irans nationalmelodi ‘Sorude Melliye Jomhuriye Eslâmiye Irân,' blev indført i 1990 under den nuværende religiøse leder Ali Khamenei.

Den erstattede dermed den melodi, der havde været under den tidligere leder Ruhollah Khomeini, der prøvede at modernisere Iran ved blandt andet at forbyde tørklæder inden revolutionen i 1979.

Claus Valling Pedersen forklarer, at det iranske landshold selv er splittet men også splitter befolkningen i Iran. Blandt andet fordi holdet besøgte det iranske præsidentkontor ved deres afskedsceremoni inden afrejse til Qatar.

»På den ene side har holdet en befolkning, der er lidt skuffede – og så har de regimet på den anden side, der kan true både spillerne selv og deres familier hjemme i Iran.«

Da de sang med fredag, blev der zoomet ind på en iransk mand blandt publikum, der var fuldstændig grædefærdig. Hvad tænker du, det kunne handle om?

»Det kan jo have to årsager. Den ene: Skuffelse over, at landsholdet sang med. Den anden: En helt almindelig, naturlig fædrelandskærlighed og stolthed over, at Iran er der. Eller en blanding af begge.«