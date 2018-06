Det bedste VM-resultat i 16 år. Det er det, det danske landshold har præsteret ved VM i Rusland med en plads i ottendedelsfinalen, og det skulle naturligvis fejres.

Da spillerne boardede flyet fra Moskva til Anapa, hvor landsholdet har lejr, var det da også med stor forventning om, at den flotte bedrift skulle skylles ned med øl. De blev dog slemt skuffede.

»De havde ikke fået bestilt øl, så det var lidt fladt, men vi fik lidt, da vi kom tilbage på hotellet og hyggede os lidt,« siger Andreas Cornelius og forklarer, at der på landsholdet ikke er udstukket ordrer om, hvor mange øl man må drikke i sådan en situation.

»Der er ikke nogen regler. Det bestemmer vi selv,« forklarer han og slår fast, at det ikke stak af.

»Der var ikke nogen fest. Det var mere bare lidt afslapning for lige at falde ned. Det skal man tit efter sådan en kamp.«

Efter kampen mod Frankrig var der da heller ikke nogen vild jubel fra nogen af landsholdsspillerne, men Andreas Cornelius understreger, at lykken var stor.

»Vi er ekstremt glade for at være gået videre. Det var det første mål, vi havde sat os. Det er vi meget, meget tilfredse med,« siger han og udtrykker glæde over, at det er Kroatien, der venter i næste opgør.

»Jeg havde regnet med, at det ville være Argentina og Kroatien, der ville gå videre, og at det så var Argentina, som ville gå videre som etter. At vi så får Kroatien, det havde jeg også inden VM sagt ville være fint. Det er der ingen grund til at brokke sig over,« lyder det fra angriberen, der som flere andre landsholdsspillere tror på den helt store guldmedalje.

»Der er gode muligheder. Vi har ikke tabt i 18 kampe i træk. Det er et godt udgangspunkt for at vinde VM. Vi skal bare spille fire mere, hvor vi ikke taber. Det vil være en kæmpe overraskelse, men der er jo sket større overraskelser i fodbold.«