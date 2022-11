Lyt til artiklen

Den danske avis Information kommer ikke til at dække de sportslige begivenheder ved VM-slutrunden.

I stedet boykotter avisen kampene og kommer kun til at dække de omkringliggende begivenheder.

Summen af groteske forhold omkring den særdeles udskældte slutrunde - som de tusindvis af migrantarbejdere, der er døde i landet siden tildelingen af VM og korruption omkring beslutningen - er nemlig for stor til, at Information vil dække den sportslige del af VM.

Det fortæller Informations chefredaktør Rune Lykkebjerg til sin egen avis.

»Til dette VM er omkostningerne så groteske, og det fælles gode dybest set så underordnet, at vi vil ikke deltage i udbredelse af teatret.«

»FIFA og Qatars mål er, at teatret er så stærkt, at det vil tie om det blod, det er blevet til under. De vil have den rene fodbold, og det nægter vi at udbrede som avis,« siger Lykkebjerg til Information og understreger, at Information kun vil dække, hvad der sker udenfor banen.

Rune Lykkebjerg fortæller videre, at man på Information ikke kommer til at lave fællesvisninger af VM-kampene, men det skal stå medarbejderne frit for at se kampene - og han selv kommer også til at følge Kasper Hjulmands drenge.

VM starter søndag, når værtslandet Qatar møder Ecuador.