Tirsdag aften mødes USA og Iran i en direkte kamp om at spille sig videre til VMs 1/8-finaler.

Men det er et opgør, der indeholder mere end kampen om tre point. Det er storpolitik – to nationer, der historisk set har et meget, MEGET anspændt forhold.

Og optakten har da også været dramatisk. Det iranske regime, der lige nu er i krig med sit eget folk, kræver, at USA bliver smidt ud af VM, efter at det amerikanske fodboldforbund i en grafik har redigeret statsemblemet ud af det iranske flag.

B.T. var på plads, da Irans populære portugisiske landstræner, Carlos Quieroz, holdt pressemøde og gav sit besyv om den politiske kamp i kampen med.

»De ydre begivenheder, der er rundt om denne VM-slutrunde, håber jeg vil være en lektie for os alle i fremtiden.«

»At vi næste gang har lært, at vores opgave er at skabe underholdning. Gøre folk glade i de 90 minutter,« lød det fra landstræneren, inden han gik i gang med en fortælling, der endte med at udløse spontane klapsalver blandt de omkring 200 fremmødte journalister.

»Som nogle af jer ved, så er jeg født i Afrika (Mozambique, red.). Og I aner ikke, hvad en enkelt lille fodbold kan gøre for børn, der nogle gange ikke har noget at spise i flere dage og ikke har noget tøj at tage på.«

»Vi kørte rundt i bil til landsbyerne, og når vi stoppede bilen, åbnede døren og kom ud med en fodbold, kan I slet forestille jer det magiske øjeblik, det var for de børn.«

»Tristessen i deres ansigter blev på et sekund lavet om til smil. Det er fodboldens mission,« understregede Queiroz, inden især de iranske journalister lod klapsalverne regne ned over landstræneren.

Han understregede, at hverken han eller spillerne var blinde over for de forfærdelige ting, der foregår – blandt andet i Iran – men at det ikke er fodboldens opgave at være politisk.

»Vi har solidaritet med alle humanitære sager – i HELE verden. Om det handler om menneskerettigheder, racisme eller børn, der bliver dræbt i skoleskyderier,« lød det, som kunne tolkes som en lille stikpille til den amerikanske våbenlov.

»Men hernede er vores mission at få folket til at smile.«

Queiroz blev også spurgt om, hvorvidt han vil bruge den dramatiske optakt til kampen mod USA til at motivere sine spillere til at yde ekstra.

»Hvis jeg efter 42 år som træner stadig troede på, at jeg kan vinde fodboldkampe via sådan nogle mentale tricks, så har jeg intet lært om fodboldspillet.«

Irans kamp mod USA fløjtes i gang tirsdag klokken 20 dansk tid.