Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det engelske politi har slået til.

To mænd er anholdt, efter de ifølge politiet brød ind i den engelske landsholdsstjerne Raheem Sterlings hjem. Det skriver Sky News.

Da Chelsea-spilleren fik besked om indbruddet, der havde rystet hans familie, tog han straks hjem og kunne derfor ikke komme i kamp for Gareth Southgates tropper, der nu er i VM-kvartfinalen.

Det er endnu uvist, om Sterling vender tilbage til slutrunden Qatar.

Det engelske politi fortæller, at de fik forskellige tips om mistænkelig adfærd og derefter indsatte både hundepatrulje og en helikopter for at få fat i de pågældende personer.

»Undersøgelserne pågår lige nu for at finde ud af, om der er en sammenhæng mellem de to pågrebede opg indbruddet, som blev anmelædt her i weekenden,« lyder det.

BBC fortæller, at Sterlings familie ikke var i huset, da indbruddet skete, men at hans forlovede, Paige Milian, kom hjem og så, at der manglede smykker for 2,6 millioner kroner.

Hos Sky News rapporteres det, at spillerne har fået meget vejledning og rådgivning i forhold til sikkerheden derhjemme, mens de er væk i den lange periode, hvor de spiller VM. Men det gik alligevel galt, og England må for nu klare sig uden den dygtige kant.