Det danske landshold blev – som alle efterhånden ved – truet til 'tavshed' af FIFA op til VM-åbningskampen mod Tunesien.

Det samme gjorde Tyskland. Men de tyske landsholdsspillere ville dog ikke lade deres utilfredshed med det Internationale Fodboldforbund gå uhørt hen.

Så inden onsdagens kamp mod Japan sendte de et tavst signal, som ikke var til at tage fejl af.

Og Danmarks assistentlandstræner, Morten Wieghorst, var glad for det, han så på tv'et hjemme på ørkenresortet uden for Doha.

Foto: ANNEGRET HILSE Vis mere Foto: ANNEGRET HILSE

»Personligt synes jeg, at det var en god protest.«

»Godt gået, Tyskland. Men måske havde det været endnu stærkere med en fælles statement.«

Men de danske fodboldfans skal ikke forvente lignende protester, når de franske verdensmestre lørdag venter i en sand skæbnekamp for Danmark.

»Nej, vi lavede et statement i går. Nu skal vi koncentrere om os Frankrig og og gøre alt, hvad vi kan for at få et godt resultat i den kamp.«