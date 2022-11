Lyt til artiklen

Når de danske landsholdsspillere på tirsdag trasker på banen til den første VM-kamp mod Tunesien, vil danske roligans holde vejret af spænding.

For der vil blandt store dele af befolkningen være et massivt håb om, at landsholdet vil lave en symbolsk markering af utilfredsheden med VM-værternes brogede syn på menneskerettigheder.

En trøje, et skilt, en fælles aktion – et eller andet, der imødekommer de mange danske kritikere af VM-slutrunden.

B.T. har spurgt DBU's administrerende direktør, Jakob Jensen, om, hvad der kan forventes tirsdag

»Jeg har haft dialogen med de danske fanmiljøer, og jeg kan afsløre, at der er meget splittede holdninger til, hvordan man skal gribe VM an. Nogle håber på markeringer, nogle håber på fokus på fodbold,« siger Jakob Jensen.

»For mig er det vigtigt at sige, at DBU siden 2015 har været i gang med det budskab, der hedder Human Rights For All.«

»Vi har gjort så mange ting. Det har flyttet noget hernede. Det har migrantarbejderne sagt til mig – jeg er mødtes med forskellige grupper af migrantarbejdere, som har kigget mig i øjnene og har sagt, at det, vi gør, gør en forskel – og at vi endelig ikke må boykotte vi må ikke stoppe med at lægge pres på.«

Men danskerne vil gerne se landsholdsspillerne deltage i den kamp. Risikerer I ikke at skabe en kløft mellem landshold og fans, hvis ikke I har markering med på tirsdag?

»Det kan sagtens være. Men landsholdsspillerne har ikke været en del af nogen beslutning om, at VM skal være i Qatar. Jeg synes ikke, de skal stilles til ansvar,« lyder det fra DBU-bossen.

»Der har jo også været markeringer. Der er flere landsholdsspillere, der har udtalt sig kritisk. det er ikke fordi, de har fået mundkurv på. Men nu handler det om at spille en fodboldturnering, vinde kampe og gøre det så godt som overhovedet muligt.«

Det amerikanske landshold har store regnbuelogoer ved deres træningsfaciliteter for at markere støtten LGBTQ-samfundet, der ikke er tilladt i Qatar. Det australske landshold lavede inden VM en video, hvor spillerne udtrykte deres utilfredshed med Qatar. Det tyske landshold fløj til Qatar i et fly, hvor der var skrevet 'Diversitet vinder' på siden.

Hvorfor er der ingen lignende danske markeringer?

»Det er godt – jo flere, der blander sig progressivt i denne diskussion, jo bedre. Men jeg tror ikke kun, at det er de her sidste-sekundsmarkeringer, der betyder noget. Det er det samlede pres. Og her står jo fuldt ud på mål for det, vi har gjort,« understreger Jakob Jensen.