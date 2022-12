Lyt til artiklen

»Et VM, der ikke gik som forventet.«

Sådan lyder Pierre-Emile Højbjergs konklusion på det resultatmæssigt dårligste VM nogensinde for Danmark.

Den danske landsholdsstjerne sætter nu ord på den store skuffelse i et opslag på Instagram.

»Det er et godt wakeupcall for os at blive mindet om, at vi kun kan konkurrere med de bedste og største nationer, hvis vi presser på og præsterer vores bedste som gruppe. Det lykkedes vi ikke med denne gang,« skriver han.

»Så vi kan kun lære, vokse og slå hårdere tilbage end nogensinde for at sikre, at vi når vores fulde potentiale og gør landet stolt,« fortsætter Højbjerg.

»Vi kommer tilbage,« slutter han opslaget.

Pierre-Emile Højbjerg var inden VM-slutrunden i Qatar ikke bange for at drømme stort på de danske vegne.

»Jeg vil sige, at vi har en chance for at blive verdensmestre,« sagde han.

Men det danske landshold nåede kun tre kampe, inden turen gik hjem igen med en kæmpe skuffelse i bagagen.

