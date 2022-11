Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Regnbuens farver symboliserer vores alle sammens forskelligheder, og at der skal være plads til hver og en af os.

FIFA tolerer det bare tydeligvis ikke og har ved kampene til VM i Qatar udelukket fans med regnbue-trøjer, ligesom organet har afvist andre tiltag mod diskrimination, da det meget omtalte One Love-armbind er blevet forbudt på anførerne.

Imens lavede Kasper Hjulmand tirsdag mod Tunesien det, som mange fortolker som sin egen lille protest, da han havde et par meget farverige sko på, og uden at sige det helt direkte, så var der ingen tvivl om, at det var hans egen lille aktion mod de strikse regler i FIFA og Qatar, hvor man ikke må ytre sig, som man vil.

»Det var mine favoritsko. Jeg havde dem også på i Baku. Der var der ikke nogen af jer, der spurgte ind til det sjovt nok. Det var måske mine lykkesko. Jeg kan godt lide forskellige farver og holdninger, så hvis det er den måde, du tolker det på, så er det kun fint,« siger Kasper Hjulmand.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Landstræneren fik på pressemødet onsdag fortalt, at det for holdet nu handler om at holde fokus på fodbolden. Udelukkende. Det samme havde DBU-toppen med formand Jesper Møller i spidsen præciseret forinden.

»Jeg har sagt flere gange – også inden vi tog hjemmefra – at når vi havde sat os ind i flyet, så var det ikke rimeligt at kunne kræve fra spillerne og mig at forholde os til utroligt mange komplicerede ting i denne verden,« forklarer han og tilføjer:

»At jeg så har forsøgt at være åben og svare på alle spørgsmålene, der kom, det har drevet det hertil, og det er, som det er. Det har jeg sådan set ikke fortrudt, men der skal ikke være nogen tvivl om, at det ikke har påvirket mit fokus eller mit arbejde, som jeg har.«

»Men herfra vil jeg også bare sige, at jeg er her for at være landstræner. Min opgave er at være fodboldtræner, og efter dagens pressemøde står det også klart for jer alle sammen, at der er nogle andre mennesker her, som tager sig af den del af det (politiske, red.), og vi har nogle fantastisk spændende kampe foran os, og det er min opgave at hjælpe spillerne, holdet og fodbolddanmark i det,« understreger Kasper Hjulmand.

Men:

»Så kommer der en tid efter VM, hvor jeg nok skal stå til rådighed igen. Der kan der komme flere svar fra min side af,« lover Kasper Hjulmand.