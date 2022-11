Lyt til artiklen

Det skulle ske før eller siden, at Simon Kjær ryger længere tilbage i køen til spilletid.

Men at det skulle ske til den altafgørende skæbnekamp mod Australien – hvor Danmark kæmper for at undgå en gigantisk VM-skuffelse – det overrasker B.T.s sportskommentator Lasse Vøge.

For de benhårde realiteter om Kjærs nye plads i køen kan ikke længere gemmes bag en skade, som det skete, da Simon Kjær blev bænket senest mod Frankrig.

»Simon Kjær er sat af landsholdet. Helt enkelt. Nu handler det ikke længere om at skåne anføreren, som blev meldt helt klar forleden. Det måtte jo ske før eller siden - men stadig opsigtsvækkende, at det sker midt under en VM-slutrunde,« siger B.T.s sportskommentator.

Landstræner Kasper Hjulmand har startopstillingen klar til skæbnekampen mod Australien. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Landstræner Kasper Hjulmand har startopstillingen klar til skæbnekampen mod Australien. Foto: Mads Claus Rasmussen

Hjulmand har valgt følgende startopstilling til opgøret:

Kasper Schmeichel

Rasmus Nissen Kristensen – Joachim Andersen – Andreas Christensen – Joakim Mæhle

Pierre-Emile Højbjerg – Mathias Jensen – Christian Eriksen

Andreas Skov Olsen – Martin Braithwaite – Jesper Lindstrøm

Og de 11 er lig med, at Hjulmand vil frem over stepperne, mener Lasse Vøge.

»Hjulmand blæser til angreb med masser af fart oppe foran. Og to flødefødder i Mathias Jensen og Christian Eriksen til at fodre dem. Landstræneren forventer tydeligvis et scenarie, hvor Danmark har bolden nærmest hele tiden og skal forsøge at skrælle den australske sardindåse op.«

Samtidig er valget af Martin Braithwaite som spidsangriber også noget, som må give lidt at tænke over hos de resterende angribere i truppen.

»Det er den ultimative kindhest til de fire fuldblodsangribere - Andreas Cornelius, Jonas Wind, Kasper Dolberg, Yussuf Poulsen – at det er den lidt mere flagrende Braithwaite, der starter på toppen i denne skæbnekamp. Vi har fået os et angriberproblem!« konstaterer Vøge.

Det er klokken 16.00, at Simon Kjær og de fire fuldblodsangribere kan følge de 11 startende danskere kæmpe for VM-livet mod Australien.

Du kan følge hele dramaet her på B.T.