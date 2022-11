Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mandag aften fik vi endelig taget hul på spændingen omkring Kasper Hjulmands udvalgte.

Her satte landstræneren navne på 21 af de 26 spillere, der skal med til VM i Qatar, men spændingen forblev en smule uforløst.

I hvert fald hvis man spørger B.T.s sportskommentator, Lasse Vøge.

»Hjulmand har taget den sikre, snusfornuftige og lidt kedelige løsning,« siger han efter udtagelsen. Du kan se de 21 første navne i bunden af artiklen.

Kasper Hjulmand udtog store dele af VM-truppen under et arrangement i Bella Arena i København. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kasper Hjulmand udtog store dele af VM-truppen under et arrangement i Bella Arena i København. Foto: Mads Claus Rasmussen

Kasper Hjulmand har valgt at holde fem pladser åbne, der skal besættes i løbet af ugen, og det er her, der potentielt kunne gemme sig nogle overraskelser.

I de første 21 var der intet, der blæste os bagover, og det mest bemærkelsesværdige var, at hverken Christian Nørgaard eller Yussuf Poulsen var med.

De har tidligere spillet en stor rolle på landsholdet, men har døjet med skader de seneste måneder.

»Jeg tror ikke, at der gemmer sig nogle chok i de fem sidste udtagelser. Hjulmand vil gå rigtig, rigtig langt for at Christian Nørgaard og Yussuf Poulsen med. Han skal også bruge en midtstopper – og den står mellem veteranerne Zanka og Vestergaard,« siger Lasse Vøge.

Dermed kan det altså være, at vi ser ind i en VM-trup uden de store overraskelser – selvom der er et par spillere, der godt kan tillade sig at være skuffet.

»Jeg undrer mig lidt over, at Alexander Bah – der har været helt forrygende for Champions Leagues bedst spillende hold, Benfica – tilsyneladende stadig er bag Jens Stryger. Bah kan med rette være skuffet«, påpeger Lasse Vøge om backen, der har spillet en nøglerolle den portugisiske storklub.

»Og Philip Billing, der har været i topform i Premier League, må også spørge sig selv, om der er en fremtid for ham på Hjulmands landshold.«

Ved mandagens arrangement udtog landstræneren to af tre målmænd, der skal med.

Hele Danmarks trup til VM #ForDanmark pic.twitter.com/kBHG8ImC9Z — Fodboldlandsholdene (@dbulandshold) November 7, 2022

Kasper Schmeichel og Oliver Christensen er sikre på at tage turen, mens der faktisk er et stort spørgsmålstegn ved tredjemanden.

»Spændende bliver det, om den sidste plads i målmandsteamet går til en fremtidens mand – evt. Mads Hermansen – eller en rutineret type som eksempelvis Jonas Lössl,« siger Lasse Vøge.



Kasper Hjulmand skal senest sende sin endelige VM-trup ind på mandag, 14. november.

Her er Hjulmands foreløbige VM-trup:

Målmænd:

Kasper Schmeichel (OGC Nice)

Oliver Christensen (Hertha Berlin)

Forsvar:

Simon Kjær (AC Milan)

Andreas Christensen (FC Barcelona)

Joachim Andersen (Crystal Palace)

Victor Nelsson (Galatasaray)

Joakim Mæhle (Atalanta)

Daniel Wass (Brøndby)

Rasmus Nissen Kristensen (Leeds)

Jens Stryger Larsen (Trabzonspor)

Midtbane:

Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham)

Christian Eriksen (Manchester United)

Thomas Delaney (Sevilla)

Jesper Lindstrøm (Eintracht Frankfurt)

Mathias Jensen (Brentford)

Angreb: