»Jeg tror ikke, vi har malet et fly,« lød det fra Kasper Hjulmand, aftenen før det danske landshold rejser til historiens mest kontroversielle fodboldslutrunde.

Tirsdag rejser det danske landshold til Qatar, ligesom en række af de andre nationer allerede har gjort.

Mandag landede Tyskland i ørkenstaten med et fly, der bar et klart politisk budskab. Det var prydret med teksten 'Diversity Wins,' som en klar stikpille til det land, VM nu skal spilles i.

Da Kasper Hjulmand og Simon Kjær blev spurgt ind til, om Danmark har forberedt noget lignende, var svaret klart nej. Men landstræneren havde dog behov for at påpege én ting meget klart.

Det tyske fly. Foto: ARNE DEDERT Vis mere Det tyske fly. Foto: ARNE DEDERT

»Jeg vil gerne lige sige noget her,« fortsatte Hjulmand.

»Jeg forstår godt de her signaler, jeg billiger det, og jeg synes, at det er fedt. Men man skal også huske på det langstrakte arbejde, der har været bagved. Her tror jeg, at vi kan sige fuldstændig ærligt, at vi som forbund og som land har været nogle af dem, der har gjort allermest i lang tid.«

Landsholdet og Dansk Boldspil-Union har gennem flere år taget et klart standpunkt imod slutrunden.

For nylig afslog FIFA landsholdets forespørgsel om at træne i trøjer med teksten 'Human Rights for All,' ligesom anfører Simon Kjær stadig afventer en beslutning om, hvorvidt han må spille med et regnbuefarvet anførerbind i Qatar.

Og på trods af de små markeringer havde Kasper Hjulmand altså behov for at understrege, at det forudgående arbejde også er vigtigt.

»Jeg synes, det er fint med de her signaler, der kommer, det er ikke det. Men man skal virkelig også huske det langstrakte arbejde, der er blevet gjort.«

Danmark påbegynder sin VM slutrunde tirsdag 22. november mod Tunesien.

Dernæst venter Frankrig i danskernes anden kamp, inden man afslutter gruppespillet mod Australien.