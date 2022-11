Lyt til artiklen

Simon Kjær vil kun bære One Love-armbindet, hvis det viser sig, at der ikke er sportslige sanktioner ved det.

Så klar var meldingen fra landstræner Kasper Hjulmand på pressemødet dagen før kampen mod Tunesien.

»For det første synes jeg ikke, at det er op til spillerne at beslutte. Forestil jer at gå ind på banen med et gult kort på forhånd. Det er ikke muligt. Vi skal sikre os, at spillerne ikke skal træffe den beslutning. Vi har spillet med armbindet i UEFA-regi, og vi må se senere i dag, hvad der sker, når andre lande, der vil spille med armbindet, har været i kamp,« siger Kasper Hjulmand og tilføjer:

»Men det er klart, at vi kan ikke bede spillerne om at gøre noget, der giver sportslige sanktioner. Vi skal finde ud af det i forbundet.«

Spørgsmålet er blevet aktuelt, efter herrelandsholdet ellers havde bebudet, at man i lighed med en række andre nationer ville bære One Love-armbindet, som repræsenterer en antidiskriminationskampagne.

I engelske medier er det imidlertid kommet frem, at deres landsholds anfører, Harry Kane, risikerer at få et gult kort i mandagens kamp mod Iran, hvis han bærer armbindet, fordi FIFA ikke har givet tilladelsen, og det svar vil DBU afvente, før man beslutter, om Simon Kjær skal gå ind på banen med symbolet.

»Vi arbejder ikke med risikofaktorer, vi er nødt til at vide med sikkerhed, hvad der kan ske. Og så vi se, men jeg tror, at vi tager en beslutning senere i dag,« lyder det fra Kasper Hjulmand, som slet ikke forstår, hvorfor FIFA går imod idéen.

»Jeg kan ikke se, at budskabet er kontroversielt. Det er noget, vi har spillet med før. Så jeg ser ikke noget problem.«