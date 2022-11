Lyt til artiklen

Danmark har onsdag VM-kniven på struben, når landsholdsspillerne spadserer ind på grønsværen til skæbnekampen mod Australien.

Alt andet end en rødhvid sejr fører til et tidligt dansk VM-exit.

Og måske er en sejr ikke engang nok. For hvis Tunesien samtidig vinder over et sandsynligvis reservespækket fransk landshold, så har tuneserne og danskerne lige mange point – og så bliver målscore afgørende.

Landstræner Kasper Hjulmand vil under onsdagens kamp løbende få opdateringer om, hvordan det går i Tunesiens kamp.

»Selvfølgelig holder vi øje. Først og fremmest handle det om at spille for at vinde vores kamp, og forhåbentligt er det nok,« lød det fra landstræneren på tirsdagens pressemøde.

»Hvis det skulle vise sig, at det ikke er nok, fordi Tunesien er i gang med at vinde, så er der noget målscore, vi skal kigge på. Og det er der selvfølgelig styr på – så vi i anden halvleg evt. kan gå mere ultimativt til værks, hvis det er nødvendigt.«

»For det er et scenario, at det ikke er nok, at vi fører 1-0. Så skal vi klemme på, og det kommer vi også til,« garanterede Hjulmand.

Begge kampe skydes i gang klokken 16.00 dansk tid. Følg det hele LIVE her på bt.dk.