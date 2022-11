Lyt til artiklen

Når Danmark onsdag spiller en altafgørende kamp ved VM i Qatar mod Australien, vil det andet opgør i gruppen mellem Frankrig og Tunesien også finde sin afgørelse, og det kan få betydning for Danmarks skæbne i slutrunden.

For hvis Tunesien slår Frankrig, vil målscoren i Danmarks kamp mod Australien få betydning for, hvilket hold der følger med franskmændene videre i turneringen.

Kasper Hjulmand fortalte på pressemødet før kampen, at han i løbet af kampen vil blive informeret om, hvad resultatet i den anden gruppekamp er, men på forhånd er det ikke lige den anden kamp i gruppen, der fylder hos den danske landstræner.

»Jeg har ikke hjernekapacitet nok til at tænke på kampen mellem Tunesien og Frankrig,« siger Kasper Hjulmand og uddyber:

»Lige nu er det eneste, jeg kan tænke på, denne kamp. Alle mine tanker er på, hvordan jeg får forberedt drengene til denne kamp, så vi kan vinde den. Der er alligevel ikke noget, vi kan gøre ved den kamp, så jeg bruger ikke to tanker på den.«

Da Frankrig med to sejre i de første to runder er sikret avancement, har deres landstræner, Didier Deschamps, proklameret, at flere reserver vil få chancen mod Tunesien.

Spørgsmålet er så, om det i virkeligheden ikke er en større fordel for Danmark og Australien, da Frankrigs næstbedste spillere, som også er i topklasse, vil være topmotiverede for at vise sig frem.

Hjulmands drenge kan også bare gøre det hele nemt for sig selv og give The Socceroos en ordentlig røvfuld.