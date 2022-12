Lyt til artiklen

Det resultatmæssigt dårligste VM nogensinde for Danmark får ikke Kasper Hjulmand til at smide håndklædet i ringen.

Ikke lige med det samme i hvert fald.

Den danske landstræner afviser ikke at sige farvel til landsholdet efter den kæmpe skuffelse ved VM i Qatar.

Det siger han i et 25 minutter langt interview med TV 2.

Kasper Hjulmand sætter ord på det skuffende VM i Qatar. Foto: WOLFGANG RATTAY Vis mere Kasper Hjulmand sætter ord på det skuffende VM i Qatar. Foto: WOLFGANG RATTAY

»Det er ikke sådan, at jeg overvejer, at nu smutter jeg. Men der skal ikke være nogen hellige køer. Processen kører, og der er ikke to streger under noget endnu,« erkender Kasper Hjulmand.

»Jeg har kontrakt til 2024, men som jeg har sagt, synes jeg, det er useriøst ikke at arbejde det godt igennem det næste stykke tid og sørge for, at uanset hvad der sker, om det er mig eller andre, så er det den bedste løsning for landsholdet.«

De danske drenge var ellers med i gruppen af outsidere til VM-titlen, og ambitionerne var skyhøje, da landsholdet rejste til Qatar midt i november.

Men efter kun cirka to uger og tre kampe i ørkenstaten måtte landsholdet og Hjulmand rejse slukørede hjem igen.

»Overskriften for mig har været 'undskyld vi er her'. Det var sådan, vi spillede,« fortsætter han og indrømmer, at landsholdet ikke fandt sig selv under slutrunden.

Han mener blandt andet, at hele den politiske debat med det omstridte One Love-anførerbind i centrum har fyldt og forstyrret for meget.