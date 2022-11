Lyt til artiklen

Det er ikke hr. hvem som helst, der er kommet på de fleste VM-fans' læber, efter han søndag invaderede banen under Portugal-Uruguay.

For bag Superman-trøjen med budskaberne om at befri Ukraine, at kræve respekt for de iranske kvinder og det regnbuefarvede flag med teksten 'Pace' (italiensk for fred, red.) gemmer sig en 35-årig italiener med en historie, som få kan matche.

Den involverer redningsarbejde i Ukraine, en række af baneinvasioner, en særdeles givende betting-beskæftigelse og blandt andet en drøm om at gøre noget, som ingen professionel fodboldspiller før har gjort.

Og ja, så involverer historien også fart – og rigtig meget af den.

For det går hurtigt i VM-aktivisten Mario Ferris liv.

Et godt eksempel er tidligere i år, da Rusland invaderede Ukraine. Ferri var netop vendt hjem til Italien, fordi indisk fodbold – hvor han var på kontrakt i den næstbedste række – blev sat på pause.

Men han var kun i Italien i en kort stund.

For da Ruslands invasion sendte tusindvis af ukrainere på flugt, reagerede den italienske aktivist med det samme.

Mario Ferri på en tank i Ukraine. Foto: Mario Ferris Instagram Vis mere Mario Ferri på en tank i Ukraine. Foto: Mario Ferris Instagram

»Jeg er en konkret person, og det jeg havde set i Indien, rørte mig. Folk lider så meget der. Så jeg havde brug for at give noget tilbage, selv om det var i en helt anden kontekst. Så jeg fløj til Polen, lejede en bil og kørte til den ukrainske grænse,« har Ferri tidligere fortalt til CBS Sports.

Og ved grænsen begyndte han sit arbejde.

At køre ukrainske kvinder og børn fra utrygge Ukraine til sikkerhed i Polen – for sin egen regning.

»Jeg gør det på egen hånd. Jeg betaler alt, og jeg vil ikke have noget igen.«

Mario Ferri i en bus på vej fra Ukraine til Polen. Foto: Mario Ferris Instagram. Vis mere Mario Ferri i en bus på vej fra Ukraine til Polen. Foto: Mario Ferris Instagram.

»Den anden dag kom jeg næsten op at slås, fordi jeg så en mand, der tog penge for at gøre, hvad jeg gør. Det er uacceptabelt. Folk er desperate, og der er nogle få, som vil tjene penge på det,« har Ferri fortalt om sit arbejde.

Undervejs delte han billeder i skudsikker vest, stående på tanks og med ukrainske børn i favnen.

Men i april vendte han tilbage til sin hverdag i Italien.

En hverdag, hvor han tjener så godt på betting, at han – som videoer på hans Instagram vidner om – står og uddeler penge på forskellige natklubber som 'Kongen af Betting', som han selv kalder sig.

Men også en hverdag, hvor en helt særlig drøm fik ham til at genoptage fodboldkarrieren efter sit indiske eventyr.

Han vil nemlig være den første professionelle fodboldspiller til at spille på fem kontinenter – og den drøm startede, da han for en kort stund vendte tilbage til San Marino-klubben Tre Fiori.

Med dem spillede han i sommer kvalifikation til Europa Conference League, hvor danske klubber som Randers FC, Silkeborg IF og Brøndby IF også var med.

Og nu drømmer han om at tage karrieren til USA og Australien, efter han har spillet i Europa, Afrika og Asien.

»Det skal nok lykkes inden for et år,« fortalte han til CBS Sports tidligere på året.

Men i mellemtiden valgte han søndag at genoptage en gammel drift – nemlig at invadere fodboldbaner med aktivistiske budskaber på Superman-trøjen.

I slutningen af 00erne gjorde han sig bemærket, da han løb på banen med budskaber til den italienske landstræner, og ved VM i 2014 løb han på banen i sin karakteristiske Superman-trøje – denne gang med et mere politisk budskab omkring forholdene i favelaerne i værtslandet Brasilien.

Og som med sin tur til Ukraine, så løb han søndag en ganske betydelig risiko ved at løbe på banen.

Foto: MATTHEW CHILDS Vis mere Foto: MATTHEW CHILDS

Men en risiko, som er værd at løbe, hvis det er gjort for den rette sag.

Ved VM i 2018 fik fire baneløbere fra gruppen Pussy Riot 15 dages fængsel af de russiske myndigheder for at invadere banen under VM-finalen – men det lader til, at Marco Ferri slipper for en straf.

Det skriver han tirsdag på Instagram, hvor han kan juble over at være blevet løsladt natten til tirsdag.

Ferri har i et interview med RAC1 sagt, at han var anholdt indtil klokken 03 natten til tirsdag, men til sidst fik han hjælp af selveste FIFA-præsidenten, Gianni Infantino.

»Jeg havde mange problemer med politiet. Men FIFA anser ikke mine symboler for at være ulovlige. Det var et budskab om fred,« siger han og slår fast, at han trods alt blev behandlet godt af politiet i Qatar.

Ferri afslører desuden, at han forsøgte at løbe på banen under kampen mellem Danmark og Frankrig samt Tyskland og Spanien.

I stedet lykkedes det søndag, og det jubler han over.

»Jeg ville sende et budskab til verden. De hindrede kaptajnerne (fra de syv lande, der ville bære OneLove-bindet, red.) i at gøre det. Men de kunne ikke stoppe budskabet fra denne Robin Hood.«