Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er blevet kaldt blodets VM.

Den tanke kan de danske landsholdsspillere have i baghovedet, når de træder ind på de tre nybyggede stadioner, som de skal spille deres gruppekampe på under det kommende verdensmesterskab i november.

Her skal de spille den første af tre gruppekampe 22. november mod Tunesien på det helt nyopførte Education City Stadium, der ligger i en nærmest ny bydel.

Store dele af området bygget specielt til VM-slutrunden.

Det er en del af Qatars mangeårige plan for at smukkesere og blive klar til at modtage alverdens fodboldstjerner og nå ud til millioner af hjem.

Den plan, med at få gjort Qatar skinnende klar og præsentabel, har dog haft betydelige omkostninger.

Ikke alene er VM i Qatar med længder det dyreste nogensinde.

Det er også det blodigste nogensinde.

Education City Stadium. Her spiller Danmark mod Tunesien 22. november. Foto: Jeppe Elkjær Vis mere Education City Stadium. Her spiller Danmark mod Tunesien 22. november. Foto: Jeppe Elkjær

Således har den britiske avis The Guardian kunnet beskrive, at mindst 6.500 migrantarbejdere har mistet livet i arbejdet med at få gjort Qatar klar til VM.

Det tal er fra mellem 2011-2020 og indhentet fra lande, der har sendt migrantarbejdere til Qatar – hovedsageligt for at bygge Qatars VM-infrastruktur.

Men langt fra alle migrantarbejdernes lande er inddraget, ligesom der mangler tal for de seneste to år.

Dermed er tallet formentlig markant højere.

Det kan de danske spillere tænke over, når de løber ind til gruppespillets anden kamp med dansk deltagelse.

Det sker 26. november på det noget specielle Stadium 974, der ser ud, som det består af containere.

I løbet af efteråret har B.T. kunnet beskrive, hvordan migrantarbejdere arbejder under ekstreme varmeforhold.

Midt på dagen kan der blive langt over 40 grader i skyggen.

Stadium 974, hvor Danmark skal spille mod Frankrig 26. november. Foto: Jeppe Elkjær Vis mere Stadium 974, hvor Danmark skal spille mod Frankrig 26. november. Foto: Jeppe Elkjær

Alligevel har B.T. kunnet konstatere, at migrantarbejdere i deres kamp for at blive færdige med at få Qatar og Doha til at stå skinnende klar, har arbejdet i den intense varme midt på dagen.

Tidligere har professor Lars Nybo fra Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet fortalt, at det er forhold, man aldrig ville acceptere i Danmark.

En lang række af de mere end 6.500 dræbte migrantarbejdere er formentlig omkommet efter at være udsat for varmestress.

Men der er også mindst 37 dødsfald, der kan forbindes direkte til arbejdet med at opføre de mange nye stadioner, som Christian Eriksen, Simon Kjær og Kasper Schmeichel skal forsøge at vinde Danmark hæder på.

Det kan de danske spillere så have rumsterende i hovedet, når de 30. november sparker kampen mod Australien i gang på det imponerende Al Janoub-stadion i den sydlige del af Doha.

Her er Qatars vinter efterhånden indtrådt.

Så de danske spillere kan forvente temperaturer i start 30erne.

Det er fortsat varmt, men noget mere tåleligt end de over 50 grader, som højsommeren bød de mange hundredtusinder af migrantarbejdere på.

Al Janoub Stadium, hvor Danmark skal spille mod Australien 30. november. Foto: Jeppe Elkjær Vis mere Al Janoub Stadium, hvor Danmark skal spille mod Australien 30. november. Foto: Jeppe Elkjær

»Sammenlignet med danske klimaforhold er det voldsomme forhold, de arbejder under. Og hvis det var en dansk arbejdsplads, ville vi ikke acceptere de her forhold, hvor folk falder om på grund af varmestress,« siger Lars Nybo.