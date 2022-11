Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De fleste danskere har et særligt minde forbundet med sidste års EM-slutrunde.

I det seneste afsnit af B.T.s VM-podcast 'VM-Vinduet' fortæller tv-vært Heidi Frederikke Sigdal, hvordan hun oplevede den eventyrlige fodboldsommer, der startede forfærdeligt med Christian Eriksen-chokket og sluttede med en dansk semifinaleplads på selveste Wembley stadion i London.

»Det, som jeg synes, virkelig markerede den slutrunde var den ekstreme folkelighed og hele det ekstreme fællesskab, der opstod omkring det hele,« mindes Heidi Frederikke Sigdal og fortsætter:

»Der var mange ting, men at vi alle stod sammen på den måde, som vi gjorde... Den måde landsholdet blev modtaget på, når de kom hjem til spillerhotellet fra kampene, syntes jeg, viste det rigtig godt.«

Hun tilføjer:

»Jeg tog selv derop med en veninde og vores børn den ene gang, hvor de kom tilbage til Helsingør, og der stod jeg med tårer i øjnene. Jeg får det næste igen. Jeg syntes, det var så smukt, når folk stod ved motorvejsbroer. Jeg tænker også, det at må have været fantastisk for holdet at opleve.«

Du kan se Heidi Frederikke Sigdals fortælle om sit EM-minde i videoen øverst.

I podcast-afsnittet, kan du også høre tidligere landsholdsspiller Michael Lumb mindes sin landskamp med en ung debutant ved navn Christian Eriksen, få gæsternes bud på en dansk startopstilling mod Frankrig og høre Heidi Frederikke Sigdals fortælle om sin egen tid som fodboldspiller, da hun voksede op på Fyn.

Lyt med herunder: