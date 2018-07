Tre brændte straffespark ud af fem.

Hitraten hos de danske straffesparksskytter i straffesparkskonkurrencen mod Kroatien var alt andet end epokegørende.

Christian Eriksen missede, det samme gjorde Lasse Schöne – og som sidste skytte formåede heller ikke Nicolai Jørgensen at passere den kroatiske keeper Danijel Subasic.

Christian Eriksen var en af synderne. Foto: Liselotte Sabroe

Åge Hareide har siden fået lidt kritik. Både for at lade Nicolai Jørgensen, der ikke har lignet en mand tanket op på selvtillid, sparke det sidste spark. Men også for ikke at træne straffespark inden kampen.

I dagene op til den dramatiske 1/8-finale sagde landstræneren, at holdet ikke ville træne straffespark. Men de trænede alligevel lidt, fortæller han nu.

»Vi havde tidligt de fem skytter på plads. Og så har de selv trænet på egen hånd frem til kampen,« siger landstræneren.

Lasse Schöne sparker straffe hjemme i Ajax Amsterdam, men han udnyttede ikke sit spark mod Kroatien. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Mens Eriksen, Schöne og Jørgensen brændte deres spark, scorede Michael Krohn-Dehli og anfører Simon Kjær. Kroaterne var blot en smule mere effektive. To af deres spark blev reddet af en på aftenen suveræn Kasper Schmeichel. Han siger således om optakten til straffesparkskonkurrencen, der sendte Danmark ud i VM-mørket.

»Vi øvede os en lille smule. Men man kan ikke genkalde det pres, der er under en kamp. Man kan træne alt, hvad man vil til en træning, men det er en helt anden situation, man står i på banen,« siger Danmarks helt store spiller ved VM i almindelighed og i 1/8-finalen i særdeleshed.

Christian Eriksen brænder straffe og trøstes af Henrik Dalsgaard. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Åge Hareide føler ikke, han kunne han gjort mere for at optimere muligheden for en sejr i straffesparkskonkurrencen, der nu har sendt Kroatien videre til en kvartfinale mod værtsnationen Rusland. De fem, der sparkede, var de fem bedste, fastholder landstræneren.

Mange undrer sig over, hvorfor Nicolai Jørgensen skulle sparke i straffesparkskonkurrencen. Angriberen har virket ramt på selvtilliden under VM. Foto: VASSIL DONEV

»Nicolai Jørgensen skyder for Feyenoord, Lasse Schöne skyder for Ajax og Christian Eriksen er landsholdets skytte. Han scorede sidzt. Det at gå frem i sådan en kamp kan man ikke træne. Der er så meget pres på. Norsk forskning viser, at du har samme puls og samme adrenalin i sådan et øjeblik, som du har i en krigszone. Det siger noget om, hvad det er for et pres, spillerne er under,« slutter Hareide.