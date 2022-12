Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Raheem Sterling vender tilbage.

Efter et indbrud i hjemmet i London vender Englands stjerne-kantspiller tilbage til truppen. Han er fremme fredag, fortæller Sky Sports.

Dermed er han i spil til lørdagens brag, hvor Frankrig venter i kvartfinalen.

»Raheem Sterling vil vende tilbage til Englands VM-base i Qatar. Chelseas offensivspiller forlod midlertidigt lejren af familiære årsager, men forventes nu at slutte sig til truppen i Al Wakrah på fredag,« lyder det fra det engelske fodboldforbund.

En talsmand for fodboldforbundet fortalte, at Sterling havde forladt lejren for at sikre, at konen og hans tre børn havde det godt.

Den del er tilsyneladende gået i orden, og nu kan landstræner Gareth Southgate igen gøre brug af den hurtige og driblestærke Sterling, der gjorde det rigtig svært for Danmark under EM.

Ved dette VM startede de første to kampe på banen og nåede at assistere og score mod Iran. Mod Wales sad han over, og dernæst missede han 1/8-finalen mod Sengal på grund af indbruddet i sit hjem.