Nicklas Bendtner er en af de spillere, som landstræner Åge Hareide har fravalgt til VM-truppen.

Også Andreas Bjelland, Mike Jensen og Peter Ankersen er ude.

Dermed har Åge Hareide truffet sin beslutning og udvalgt sin endelige trup på 23 spillere, der den 11. juni rejser til VM i Rusland.

Rosenborg-angriberen har kæmpet for at blive klar efter en skade i højre lyske, men ifølge landstræner Åge Hareide er Bendtner ikke tilstrækkeligt klar til at kunne spille kampen mod Peru om to uger, og derfor er han ude af truppen.

Heller ikke forsvarskrumtappen Andreas Bjelland når at blive VM-klar. Simon Kjærs foretrukne makker i midterforsvaret har trænet for sig selv i denne uge, men han er ikke i forfatning til at komme med til Rusland.

Åge Hareide har også sorteret midtbanespilleren Mike Jensen og højrebacken Peter Ankersen fra sin landsholdstrup.