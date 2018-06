Hvorfor gik Danmark dog ikke efter sejren, førstepladsen og en på papiret nemmere modstander i 1/8-finalen?

Det var det store spørgsmål på og omkring Luzhniki Stadion i Moskva i minutterne og timerne efter Danmarks nullert mod Frankrig.

Resultatet var mere end nok til en dansk 1/8-finale, men det samme havde været tilfældet med et nederlag. I gruppens anden kamp ødelagde Peru alle Australiens drømme om en plads blandt de sidste 16, da de vandt 2-0. Dermed var Danmark videre uanset resultatet mod Frankrig, hvor en dansk sejr omvendt ville udløse en førsteplads i gruppen og en kamp med enten Nigeria, Island eller Argentina frem for imponerende Kroatien.

Foto: CARL RECINE Vis mere Foto: CARL RECINE

Åge Hareide ville imidlertid ikke kende stillingen fra den anden kamp. Først fem minutter før tid fik han nys om Perus føring, og her ville han ikke ændre noget. Planen var klar. Hareide ville spille på et resultat – og det resultat var uafgjort.

»Vi har sædvanligvis stået højere på banen og været aggressive for at vinde kampen. I dag spillede vi slet og ret på resultatet, og det gik. Men for gruppen og holdet er det et fantastisk skridt at tage sig videre til 1/8-finalerne. Jeg synes, det var en god præstation af drengene, for de var meget disciplinerede, de arbejdede godt for hinanden, og de ofrede alt for at vi skulle få point og komme videre,« siger Åge Hareide.

Det danske VM-hold skal nu møde Kroatien, der efter alt at dømme ender som vinder af gruppe D. Foto: Svein Ove Ekornesvåg Vis mere Det danske VM-hold skal nu møde Kroatien, der efter alt at dømme ender som vinder af gruppe D. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Flere neutrale iagttagere undrer sig over Hareides prioriteter. For burde Danmark ikke gå efter sejren og muligheden for at undgå Luka Modric, Mario Mandzukic og Ivan Rakitic i næste runde, lyder ræsonnementet. Men landstræneren mener, det ville være ’idioti’ at tage chancer mod en hurtigt fransk mandskab.

»Vi skulle bare bruge et point i den her kamp, og når vi spillede mod et af de bedste hold i verden, når det gælder omstillingsfodbold, ville det være idiotisk for os at gå frem og åbne rum til franskmændene. Så vi holdt os længere tilbage på banen, holdt i bolden alt det, vi kunne, og spillede egentlig på resultatet. Og det er vigtigt. Vi spillede 0-0, og det er jeg meget tilfreds med,« siger landstræneren.

Foto: MLADEN ANTONOV Vis mere Foto: MLADEN ANTONOV

Trods den megen undren, kan Hareide nu glæde sig over, at hans målsætning er gået i opfyldelse. I november måned fik han Danmark til VM. Syv måneder senere kan han også sætte flueben ud for selve slutrundens succeskriterie, der hele tiden har været at gå videre fra gruppen til 1/8-finalerne.

»For mig er det vigtigste holdet. Jeg har sagt hele tiden, at vi havde en målsætning om at komme til VM og siden komme videre. Det var en hård pulje. Hårdere end mange havde troet. Ser du på holdene, var det en af de stærkeste puljer, og det hold, der kun fik tre point (Peru, red.), synes jeg personligt måske var det bedste hold,« siger Åge Hareide og sender roser til det hold, Danmark formåede at slå på vejen mod 1/8-finalen.

Spillerne fik på intet tidspunt opdateringer fra Peru-Australien. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Spillerne fik på intet tidspunt opdateringer fra Peru-Australien. Foto: Liselotte Sabroe

Dén kamp spilles på søndag, når Danmark – fedtspil eller ej – er klar til en kamp i VMs afsluttende fase. En fase, hvor der skal findes en vinder.