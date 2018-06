Åge Hareide har torsdag fået Christian Eriksen tilbage i landsholdslejren. Og det er noget, der vækker glæde hos landstræneren.



»Det er godt. Det var det, han sagde: At han ville være tilbage torsdag. Det er rigtig godt og fint.«

Christian Eriksens kæreste, Sabrina Kvist Jensen, fødte mandag parrets første barn – en lille dreng.

Den danske landsholdsspiller fik derfor nogle ekstra dage fri til at være sammen med sin lille familie. Fridage, som Åge Hareide ville have givet til alle spillere, fortæller han.



»Det er lidt en begivenhed, der ikke sker hvert år. Derfor skal man nok se sådan på det. Jeg tror, vi vinder mere på det end taber på det,« siger den danske landstræner.

Fakta Danmarks VM-program Danmark-Peru, 16. juni i Saransk

16. juni i Saransk Danmark-Australien, 21. juni Samara

21. juni Samara Danmark-Frankrig, 26. juni Moskva

At Christian Eriksen er en af landsholdets helt store stjerner, er de færreste nok i tvivl om, men det har ikke bekymret Åge Hareide, at han ikke har haft Tottenham-spilleren til rådighed de sidste dage. Og det bekymrer heller ikke landstræneren, at Christian Eriksen ikke kunne være med i testkampen mod Sverige.

Derimod vil Åge Hareide næsten garantere, at Christian Eriksen kommer til at spille en rolle lørdag, når det danske landshold møder Mexico i en sidste testkamp, inden det for alvor går løs ved VM i Rusland.

Den nybagte rolle som far er ikke noget, Åge Hareide frygter gør, at Christian Eriksen ikke er med mentalt.

»Man ved aldrig med spillere, hvor de har hovedet,« siger Åge Hareide med et grin inden han fortsætter:



»Christian har jo vist i mange sammenhænge, at han er meget afbalanceret i hovedet også. Jeg tror, han har fokus, hvor det skal være,« siger Åge Hareide, der begrunder det med, at fødslen er gået helt som den skulle:

»Det er jo det farlige, hvis der sker noget med baby eller mor. Det er en hård rejse, og derfor tror jeg også det gør ham rolig, at alt er okay.«