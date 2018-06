Åge Hareide har ingen planer om at gå bodsgang overfor den VM-vragede midtbanespiller Daniel Wass, der føler sig ført bag lyset af landstræneren og DBU.

Wass var lørdag ude med en iøjnefaldende kritik af Åge Hareides og DBUs håndtering af hans landsholdskarriere og ikke mindst en specifik situation i efteråret 2016, hvor Wass takkede nej til en udtagelse med begrundelsen 'personlige problemer'. Da DBU siden fortalte offentligheden om grunden til Celta Vigo-spillerens afbud, blev de personlige problemer efter aftale med Wass til en skade. Men 'den hvide løgn' blev serveret i utide. Dagen inden Wass var på banen i kamp for sit klubhold mod FC Barcelona.

På den måde brød Hareide ifølge Wass en aftale - og siden har den stærke midtbanespiller følt sig kastet under bussen af landstræneren og DBU. Åge Hareide har imidlertid en anden udlægning af historien. Derfor skal Wass på ingen måde forvente en undskyldning.

Føler du, at du og I skylder Daniel Wass en undskyldning, og synes du, I brød en aftale, da I meldte hans skade ud for tidligt?

»Nej. Der var ingen aftale om ikke at sige noget. Jeg dækkede over ham ved at sige, det var en skade og troede, det ville gå over på den måde. Han har fået mange muligheder, og han har været med helt fra starten under mig. Han meldte selv afbud, fik en ny chance – men meldte afbud igen. Andre kom ind og gjorde arbejdet, og det har han tolket som om, vi har sagt, han er illoyal. Men det har vi ikke sagt. Han har været inde omkring holdet, og så har han selv valgt det fra. Der kommer ingen undskyldning fra mig. Da jeg snakkede med Daniel, sagde jeg til ham, at det var dem, der havde været loyale mod mig under samlingerne, der kom med. Det var mit valg. Så enkelt er det. Så kan man altid diskutere, hvem der er gode og dårlige, og hvem der passer ind. Man må finde dem, der passer ind i de forskellige roller på et hold. Det er helt naturligt. Samtidig kan man sige, at der hvor Daniel Wass spiller – der spiller Christian Eriksen. Så der ville han ikke have spillet alligevel,« siger Åge Hareide til BT.

»Når jeg læser, han har følt sig mere som et kegle eller et led i en kæde, er det bare at sige, at der er mange, der har det job – og er glade for det. De får deres minutter, når det er muligt at give dem minutter. Sådan er det bare,« fortsætter landstræneren.

Men du mener ikke, I brød en aftale ved for tidligt at melde ud, at Wass var skadet?

»Nej. Vi kunne ikke vente. I spurgte på pressekonferencen, hvor han var. Så hvad skulle vi sige? Vi kunne ikke sige, at vi først ville fortælle det to dage senere. Det havde været underligt. Så vi meldte det hele ud på samme tid. Hvis en mand har personlige problemer, og jeg lover ikke at sige noget om, holder jeg den aftale. Jeg går ikke ud og siger hvorfor. Du kan sige, at det eneste jeg har gjort, er at lyve overfor jer ved at sige, han var skadet. Men det gjorde jeg for at dække overfor spilleren. Og jeg vil altid dække over spilleren, når det handler om noget personligt, og der findes en aftale mellem ham og mig,« fastslår landstræneren.

Daniel Wass mener, at Åge Hareide mellem linjerne har kaldt ham illoyal. Wass har flere gange meldt fra til landsholdet på grund af slitage og de personlige problemer, der nu er kommet frem. Hareide har derfor valgt andre spillere til sine trupper. Det har han også gjort denne gang, hvor Wass blev vraget, da den danske VM-trup i sidste weekend blev skåret ned fra 35 til 27 spillere.

Hvordan ser du på den her sag? Irriterer den dig, eller betyder den mindre, fordi det er noget, der foregår udenfor VM-truppen?

»Hvis han vil tale med avisen om det, må han gøre det. Der er ingen mundkurve her. Spillerne må sige, hvad de vil, men Wass sætter sig selv i en vanskelig situation. Ikke i forhold til mig, men i forhold til holdkammeraterne, når han insinuerer, at han er vigtigere end dem. Det er noget helt andet. Det er mig, der skal vælge, og der vil altid være en diskussion om, hvem der skal med på et landshold. Den diskussion bliver større, hvis du taber kampe og mindre, hvis du vinder. De spillere, der tog holdet til VM, fortjener også at blive belønnet for den loyalitet, de har vist hele vejen,« siger Hareide.

Daniel Wass, der har haft endnu en flot sæson i den spanske La Liga, kaldte i lørdagens interview med BT sig selv for 'en af Danmarks bedste spillere'. Det er den udmelding, Åge Hareide nu forventer vil skabe problemer i forhold til holdkammeraterne på landsholdet.