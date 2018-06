Uro, utilfredse spillere og negativitet.



Det er noget, der har præget optakten til kampen mod Mexico og forberedelserne til det kommende VM i Rusland. Den danske landstræner, Åge Hareide, har før fortalt, hvordan han har svært ved at forstå, at der ikke fokuseres mere på det positive. Og fredag aften forud for lørdagens kamp mod Mexico kom han så med en opsang på ny, da han blev spurgt til, om udtalelserne fra blandt andet Daniel Wass og Andreas Bjelland, der blev sorteret fra på målstregen på grund af en skade, er noget, han har ladet sig gå på af.

Og det er ikke noget, der har påvirket hans arbejde med spillerne i optakten, forsikrer Danmarks landstræner, der om otte dage skal sende sine tropper i aktion til den første VM-kamp mod Peru.



»Nej, faktisk ikke. Jeg har lagt det fra mig før træningen. Jeg kæmper hele tiden for at forstå danskerne og den norske presse. Vi er alle glade for, vi kom til VM. Så får man nogle skuffede personer, der ikke er udtaget, og det er man forberedt på. At fokus rettes på andet end fodbold, som jeg er ansvarlig for. Det er vigtigt, spillerne har en god oplevelse om det rundt om,« siger Åge Hareide og understreger, at stemningen i lejren er meget positiv efter de seneste dages skriverier.

Efter Daniel Wass havde været ude med riven efter landstræneren, der sorterede ham fra som en af de første, fulgte Andreas Bjelland trop. Forsvarsspilleren er nemlig ikke enig i, at han ikke når at blive sin skade kvit inden Peru-kampen. At de to valgte at gå til pressen, er landstræneren ikke tilfreds med, men han understreger også, at det ikke er pressen, der som sådan har startet ’balladen’.

»Vi er blevet rost for det, vi har gjort (i pressen, red.). Sportspressen har ikke behandlet os dårligt, men det er forstyrrelsen. Det har været negativt. Det er historierne rundt om. Det begyndte med Wass, så kommer Bjelland, der også er utilfreds. Der skrives om det, og der fokuseres på det,« siger Åge Hareide om de to sager, der har fyldt en del i optakten.

De negative udtalelser er dog ikke noget, der har fået Åge Hareide til at føle, at han har skullet sparke endnu mere positivitet ind i truppen.

»Vi har en naturlig måde at arbejde med spillerne på. Vi må leve med pressen og livet rundt om. Vi kan vælge, om vi vil bruge energi på det eller ej. Jeg valgte at kommentere, for jeg synes, det var på sin plads. Det var på vegne af mig selv og ikke spillerne. Jeg sagde til mine kollegaer i staben, jeg ikke helt forstår danskerne,« siger Åge Hareide og understreger, at der i stedet burde være langt større fokus på de gode ting.

»Vi skal rette opmærksomheden på fodbold, Helmigs sang og alt det positive, som vi må bygge selv. Vi ved, den første kamp ved VM er vigtig. Vi er bare mennesker, og det er derfor jeg siger, jeg styrer det, der foregår her,« siger landstræneren.

Han siger også, at uroen er startet, fordi spillerne har valgt at udtale sig. Hvis ikke de havde gjort det, havde det ikke fyldt så meget.

»Det ved jeg godt. Men alle spørgsmål havner på mit bord,« siger Åge Hareide.