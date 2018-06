Der er ingen tvivl om, hvad der fyldte hos den danske VM-lejr efter 1-1 mod Australien. VAR. Videodommer-systemet sørgede nemlig for anden gang i træk for, at Danmark fik et straffespark imod sig, og igen var det Yussuf Poulsen, der blev skurken.

Men efter kampen var landstræner Åge Hareide ikke så utilfreds med selve kendelse, som han var med de manglende kendelser, som han mente, der var i kampen.

»Der var straffe. Men problemstillingen omkring VAR er, at der sidder mennesker et andet sted i Rusland og bestemmer. Det er som sådan okay. Men der er også andre situationer, hvor de burde kigge på det, der egentlig sker. Men det sker ikke. Så hvem bestemmer i kampen? Er det dommeren – eller er det dem, der sidder et andet sted,« siger Åge Hareide.

Yussuf Poulsen havde hånd på bolden i feltet, og da den danske angribers arme blev vurderet til ikke at være i en naturlig position, blev der altså tilkendt et straffespark til Australien. Det kan Åge Hareide godt acceptere. Men han kan ikke acceptere, at der ikke bliver kigget på de situationer, hvor han mente, at Danmark altså blev snydt. Og så er landstræneren også med på den vogn af folk, der mener, at VAR fjerner det, som mange elsker ved fodbold.

»Det tager lidt af charmen fra fodbold, at vi har så eksakt et system. Når der sker så meget inde i boksen, skal det være klare situationer, inden der skal dømmes straffespark. Dem, både dommeren og publikum ser, og det er der, jeg er usikker på, hvad det kommer til at betyde for fodbolden,« siger landstræneren.

Han og Danmark kan nu se frem til den sidste gruppekamp mod Frankrig med fire point på kontoen. Derfor vil det vise sig, hvad der skal til for, at Danmark kan sikre sig en plads videre fra Gruppe G. Uafgjort er stensikkert nok. Men kan mindre også gøre det?