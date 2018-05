Christian Eriksen skal være far. Hvis det er gået nogens næse forbi, har man næppe fulgt tungt med i landsholdsforberedelserne til VM i Rusland.

Men nu er det altså lige op over for Christian Eriksen og kæresten Sabrine Kvist Jensen, og derfor kan det være, at Danmarks største stjerne og vigtigste spiller ikke tager med til Sverige, når landsholdet rejser torsdag eftermiddag.

»Vi har endnu ikke besluttet, hvad vi gør med Christian Eriksen. Om vi lader ham blive hjemme, eller om vi tager ham med. Det beslutter vi efter træningen i dag. Jeg tror, at hun har termin i dag, så vi må høre ham, hvad situationen er,« siger Åge Hareide i forbindelse med torsdagens træning.

Danmarks VM-program Danmark-Peru, 16. juni i Saransk

16. juni i Saransk Danmark-Australien, 21. juni Samara

21. juni Samara Danmark-Frankrig, 26. juni Moskva

Christian Eriksen kan altså misse turen til Stockholm, hvor der lørdag spilles testkamp mod Sverige. Det kommer til at koste et par træninger med holdet og altså den næstsidste testkamp inden VM.

»Hvis vi tager op til Stockholm, tager det jo lidt tid at komme til Odense fra Stockholm, så vi skal passe på. Han vil meget gerne være med til fødslen, og det forstår jeg, så det har jeg stor respekt for,« siger Åge Hareide, der dog ikke mener, at det vil være et problem for Danmarks forberedelser til VM, hvis kvalifikationstopscoreren skulle vælge at blive hjemme.

»Jeg har ikke snakket så meget med ham om det. Jeg har ladet det ligge lidt, og jeg har ikke mast for meget på ham med den del. Skulle han ende med at blive hjemme mod Sverige, ville det ikke være nogen katastrofe for os i den kamp. Det ville det være, hvis han blev væk fra Rusland, som er meget mere vigtigt. Vi lader drengen få ro og fred, og hvis han har brug for det, skal han få lov at blive hjemme,« siger Åge Hareide.

I disse timer træner Danmark i Helsingør, men senere torsdag træffes der altså en beslutning om, hvorvidt Eriksen skal med i flyet til Stockholm, eller kører hjem til Odense.