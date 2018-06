Christian Nørgaard var én af de store danske oplevelser i den forgangne superligasæson, hvor han som defensivt midtbaneanker førte Brøndby til pokaltriumf og var centimeter fra også at hente mesterskabstrofæet til Vestegnen.

Derfor var det også en overraskelse for mange, at 24-årige Nørgaard ikke var med i den 35 mand store VM-bruttotrup, som landstræner Åge Hareide i første omgang

»Jeg havde da regnet med det - det vil jeg ikke lægge skjul på. Jeg var helt afklaret med, at jeg ikke ville være blandt de 23, men når der i første omgang skulle vælges 35, havde jeg selvfølgelig regnet med at være med,« fortalte Christian Nørgaard efter den første af mandagens to Brøndby-træninger.

Men den løbestærke midtbanemand understreger, at den manglende udtagelse ikke har kostet ham nattesøvn.

»Jeg vil ikke sige, jeg var decideret skuffet. Jeg havde regnet med det. Det skete ikke. Videre! Jeg tror, at medier, venner og bekendte var mere oprørte over det, end jeg selv var. Men der er ingen grund til at hænge med hovedet over det. Åge udtalte vist også, at jeg var tiltænkt en rolle længere ude i fremtiden.«

Christian Nørgaard vil i det hele taget ikke stresse i forhold til at få opfyldt sine landsholdsdrømme.

»Lige siden jeg var 13 år, har A-landsholdet været på min to-do-liste. Men det er ikke sådan, at jeg siger, at min debut skal komme inden for et bestemt tidsrum, men det er en kæmpe bonus, hvis den kommer i den nye sæson, og jeg føler mig også klar til opgaven,« siger Brøndbyprofilen, der ikke har hørt fra Hareide i forbindelse med den manglende udtagelse.

»Jeg snakkede med ham for et år siden til U21-EM, og jeg snakkede med ham på ligalandsholdsturen, men ellers har jeg ikke hørt så meget. Men jeg bekymrer mig ikke så meget om det.«

Christian Nørgaard står noteret for hele 73 landskampe for diverse ungdomslandshold.